La prohibición que conductores de plataformas como Uber, DiDi e inDrive tienen para brindar servicio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ha llevado a un diálogo con el Gobierno Federal rumbo al Mundial 2026.

Según los avances de las primeras pláticas, se busca que usuarios puedan elegir entre el servicio de taxi por app o bien, taxis autorizados en el AICM.

Gobierno establece mesa de trabajo con Uber, DiDi e inDrive para poder operar en el AICM

Tras desacuerdos por el servicio que brindan taxis autorizados en el AICM y los conductores de app como Uber, DiDi e InDrive, el gobierno ha entablado conversaciones por un modelo incluyente.

A través de un comunicado, Alianza In México [representantes de conductores por app] confirmaron que ya están en diálogo con autoridades federales para poder operar en el AICM por el Mundial 2026.

Fue el 26 de marzo de 2026 que formalmente inició el diálogo entre Uber, DiDi e inDrive en mesas de trabajo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de Gobernación (Segob) para llegar a un acuerdo donde pueda existir diversidad en operación del servicio de transporte.

“Plataformas digitales de movilidad y las autoridades trabajarán conjuntamente en el diseño de soluciones en materia de movilidad terrestre en aeropuertos, que pongan en el centro del diálogo al usuario y su derecho a elegir a los conductores”. Comunicado de Alianza In México.

Asimismo, la Alianza In México explicó que así como el usuario es el centro del diálogo, lo es también los conductores que tienen “derecho a trabajar libremente”.

Por otra parte, se argumenta que aunque estas mesas de diálogo son en funcionalidad a largo plazo, también urge hacerlo por el Mundial 2026 donde la Ciudad de México (CDMX) es sede y alertando que el AICM será la entrada de turistas al país.

Ante ello, creen que con el Mundial 2026 en puerta, se debe garantizar accesibilidad para todo tipo de usuarios, subrayando que confían que el modelo diverso beneficiará a todos los conductores que brinden un servicio de transporte en el AICM.

“El sector confía en que este proceso de diálogo derivará en acuerdos que beneficien a todas las partes”. Comunicado de Alianza In México.