La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) habría congelado las cuentas bancarias ligadas al gobernador con licencia del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ante la investigación que Estados Unidos inició en su contra.

“El gobernador con licencia Rocha Moya habría sido incluido en la lista de personas bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera” Salvador Mejía, abogado y experto en crímenes financieros

De acuerdo con los reportes, el mandatario estatal que solicitó licencia al cargo por las indagatorias en su contra, habría sido incluido en la lista de personas bloqueadas.

Sin embargo, la información también establece que hasta el momento las autoridades de Estados Unidos, en específico la OFAC, no ha incluido al gobernador en su respectiva lista negra.

Trasciende supuesto bloqueo a las cuentas de Rubén Rocha Moya por parte de la UIF

Derivado de las investigaciones que inició el Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra de Rubén Rocha Moya, el gobierno de México también abrió una carpeta de investigación contra el gobernador con licencia.

Como parte de las indagatorias que encabeza la Fiscalía General de la República (FGR), trasciende que la UIF habría ejercido una acción de relevancia contra el mandatario estatal.

Lo anterior debido a que el abogado y experto en crímenes financieros, Salvador Mejía, aseguró que la UIF ya bloqueó todas las cuentas bancarias que están ligadas a Rubén Rocha Moya.

“Ser incluido en la lista de personas bloqueadas implicaría que ya no podría el gobierno de México seguir con esta dinámica de interpretar el tratado para la extradición”

Entrevistado en el noticiero de Adela Micha en el canal La Saga, el especialista refirió que la información alrededor del caso establece que se estaría buscando limitar la capacidad de acción del gobernador con licencia.

Ante las versiones, Salvador Mejía advirtió que de confirmarse el bloqueo de la UIF, el gobierno federal estaría obligado a cumplir con los acuerdos y tratados bilaterales en materia de extradición.

Rubén Rocha Moya (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

OFAC no ha incluido a Rubén Rocha Moya en lista negra

Tras informar el presunto bloqueo a las cuentas bancarias ligadas a Rubén Rocha Moya, Salvador Mejía matizó el reporte al señalar que lo que sí se puede confirmar es que de momento la OFAC no ha ejercido acciones contra el gobernador con licencia.

Al respecto, el especialista en temas de seguridad financiera indicó que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del gobierno de Estados Unidos, no ha incluido a Rubén Rocha Moya en su lista de personas bloqueadas.

Sobre el punto, recordó que en el sitio web de la dependencia se puede hacer una búsqueda para comprobar el tema, pero resaltó que de cambiar la situación, la UIF tendría que hacer lo propio y concretar el bloqueo de las cuentas.