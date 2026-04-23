Uber anunció el lanzamiento en México de la nueva función de seguridad PIN personal, que permitirá a los usuarios verificar sus viajes de manera más ágil y confiable.

A diferencia del código dinámico, este PIN fijo podrá memorizarse y personalizarse en la aplicación detalló Cecilia Román, gerente de comunicación de seguridad en México.

La medida comenzará a implementarse el 24 de abril de 2026 y será obligatoria durante el Mundial 2026 en seis ciudades clave, como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, para atender la movilidad de millones de visitantes con mayor seguridad.

Uber refuerza seguridad en México con código PIN personal, anuncia Cecilia Román (Elizabeth Flores)

Una verificación más sencilla y memorable

A diferencia del sistema de código dinámico anterior, el PIN personal permite que cada usuario cuente con un código fijo que puede memorizar y utilizar en todos sus trayectos.

Cecilia Román, gerente de comunicación de seguridad de Uber en México, explicó que esta innovación surge para facilitar la experiencia del usuario, evitando que tenga que buscar el código en su teléfono en momentos de prisa o distracción.

Los usuarios tendrán el control total sobre esta función, pudiendo entrar a la aplicación para personalizar y modificar su código en cualquier momento, siempre recomendando evitar secuencias numéricas obvias para mantener la integridad de la seguridad.

Uber refuerza seguridad en México con código PIN personal (Elizabeth Flores)

Implementación estratégica rumbo al Mundial 2026

La distribución de esta nueva función comenzará de manera gradual en la aplicación a partir del 24 de abril de 2026. Sin embargo, Uber tiene planes más ambiciosos para el periodo mundialista.

Se ha confirmado que el uso del código PIN se activará de forma automática y obligatoria para todos los viajes realizados en seis ciudades clave de México:

Ciudad de México Monterrey Guadalajara Los Cabos Puerto Vallarta Cancún

Esta medida responde al reto logístico que representará la movilidad de aproximadamente 5 millones de visitantes que se esperan para el torneo, facilitando la identificación de los vehículos en zonas de alta concurrencia como estadios, museos y centros de aficionados (Fan Fests).

Uber refuerza seguridad en México con código PIN personal (Elizabeth Flores)

Seguridad integral: Más allá del PIN

El PIN personal es solo una de las más de 40 funciones de seguridad integradas en la plataforma.

Como parte del protocolo para el Mundial, Uber también destacó la importancia de la grabación de video desde la app, una función que ya ha sido utilizada en más de 90 millones de viajes en México hasta finales de 2025, proporcionando un respaldo encriptado para la tranquilidad de socios conductores y usuarios.

Con estas innovaciones, Uber busca que la experiencia de movilidad durante el evento deportivo más grande del mundo sea “un viaje de cinco estrellas”, priorizando el respeto y la protección de toda su comunidad.