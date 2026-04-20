Golpean a trabajadora de Venga la Alegría; señalan a conductor de Uber

Andrea Muñoz Cruz, editora del programa televisivo Venga la Alegría, fue agredida presuntamente a manos de un conductor de Uber en la Ciudad de México, así lo informó Carlos Quirarte.

“Esta mañana nuestra compañera Andrea Muñoz Cruz, a quien le mandamos un abrazo de edición de ‘Venga la Alegría Fin de Semana’, fue agredida brutalmente por un conductor de taxi de aplicación” Carlos Quirarte

La víctima fue hospitalizada de emergencia y sometida a una operación por una fractura de pómulo, la producción de Venga la Alegría confirmó que ya se presentó una denuncia formal ante la fiscalía capitalina.

Reportan que conductor de Uber agredió a trabajadora de Venga la Alegría

El programa Venga la Alegría Fin de Semana denunció la agresión física que sufrió su editora Yessica Andrea Muñoz Cruz presuntamente a manos de un conductor de Uber.

Los hechos habrían ocurrido la mañana del 19 de abril cuando la víctima solicitó un servicio de taxi por aplicación para dirigirse a las instalaciones de TV Azteca, al sur de la CDMX.

Durante el trayecto, Andrea Muñoz Cruz le solicitó al conductor de Uber aumentar la velocidad porque llegaba tarde a su trabajo.

El conductor, identificado como Juan Carlos, aceleró de forma abrupta, lo que generó preocupación en la pasajera, quien le solicitó que redujera la velocidad.

“Ella venía de camino al canal, de repente pide que por favor el conductor acelere un poco su paso porque venía tarde. Este tipo aceleró de manera brutal, ella se asustó y pidió que la bajen para seguir su camino porque estaba preocupada por la velocidad que tomó el taxi de aplicación” Carlos Quirarte

Al notar una conducción errática, Andrea Muñoz Cruz solicitó bajar del vehículo, después de unos segundos el chofer se regresó y la atacó brutalmente.

“Él la bajó, pero unos segundos después se regresó y se bajó del automóvil y la golpeó como usted acaba de ver en la imagen. Esto es impensable que pueda ocurrir, es una mujer que venía a trabajar, que pidió un servicio a través de su teléfono y hoy está en el hospital” Carlos Quirarte

Este es el estado de salud de trabajadora de Venga la Alegría que fue agredida por conductor de Uber

Andrea Muñoz Cruz fue hospitalizada de emergencia y sometida a una operación por una fractura de pómulo.

Los reportes identifican al presunto agresor como Juan Carlos, quien conducía un auto Seat Ibiza plateado.

Ante estos hechos, la producción de Venga la Alegría ha exigido justicia, confirmando que ya se presentó una denuncia formal ante la fiscalía capitalina.

Por el momento se encuentran recabando pruebas para castigar al agresor.

Por su parte, la plataforma de transporte manifestó su disposición para colaborar en el seguimiento del caso.