El hermano del fallecido alcalde de Uruapan, Juan Manzo, acusó que el caso Carlos Manzo se ha convertido en una “mercancía electoral” de cara a las elecciones de 2027.

“El tema se ha vuelto tan politizado, tan rentable para unos y para otros, hablar del tema de Carlos Manzo y especular sobre su muerte. Se ha vuelto ya una mercancía electoral”. Juan Manzo, hermano de Carlos Manzo

En entrevista con Radio Fórmula, el hermano de Carlos Manzo también acusó que existen contradicciones por parte de su cuñada, Grecia Quiroz, por haberse negado a entregar el teléfono del exalcalde de Uruapan.

Grecia Quiroz y Carlos Manzo (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Juan Manzo acusa al Movimiento del Sombrero de sacar ventaja de la muerte de Carlos Manzo

Juan Manzo lamentó que la muerte de su hermano Carlos Manzo sea tratada con fines políticos, pues, acusó, el tema se ha convertido en “mercancía electoral”.

Señaló que hay personas que han intentado sacar ventaja de su muerte, en especial el Movimiento de Sombrero, con el objetivo de culpar al sistema actual y mantener una narrativa electoral.

“Hay una narrativa de no confianza en las instituciones para seguir culpando al sistema. Me parece una falta de respeto a Carlos”. Juan Manzo, hermano de Carlos Manzo

Sobre el tema del teléfono, Juan Manzo dijo que considera importante que el celular de Carlos Manzo sea entregado a las autoridades para esclarecer el móvil del asesinato.

Grecia Quiroz teme manipulación y pone condición para entregar el celular de Carlos Manzo (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Juan Manzo acusa contradicciones por parte de su cuñada Grecia Quiroz

Juan Manzo también acusó que es incongruente que Grecia Quiroz se haya negado a entregar el teléfono a la Fiscalía General de la República (FGR) para continuar con las investigaciones.

“A mí en lo personal me parece una contradicción que no se haya entregado el teléfono”. Juan Manzo, hermano de Carlos Manzo

Por su parte, Grecia Quiroz afirmó que no entregará el teléfono debido a un acuerdo que hizo en vida con Carlos Manzo para no darlo en caso de que algo llegara a sucederle.