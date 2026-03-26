La Comisión de Organizaciones de Transporte y Agrupaciones Ciudadanas (Cotac) respalda a Semovi tras rechazar alianza entre taxis y Uber, pero hace un llamado a la modernización.

Semovi compartió un comunicado para aclarar que no ha autorizado una alianza entre taxis concesionados y Uber, por lo que esta es irregular y carece de legalidad.

Cotac avala a Semovi sobre el rechazo a alianza de taxis y Uber

El posicionamiento de Semovi ante la fusión de MXTaxis y Uber fue apoyado por Cotac, quienes advierten de la falta de sustento jurídico para que taxis concesionados se unan a plataformas diseñadas para autos particulares.

Cotac ha manifestado que la fusión del servicio de transporte concesionado y privado es irregular, además de que es jurídicamente inviable.

Cotac avala comunicado de Semovi por alianza entre Taxis y Uber (Facebook/Cotac Agrupación Política)

La organización cree que la alianza entre Uber y taxis ponen en peligro la situación legal de los concesionarios, quienes llevan año bajo el marco normativo de las instituciones de movilidad.

Señalan que Uber sigue sin cumplir muchas de las medidas que las secretarías de movilidad han regulado con concesionarios a través de los años.

A pesar de estar a favor del comunicado de Semovi, Cotac asegura que las autoridades se sigue rezagando ante las plataformas de transporte.

Uber permitirá que taxis concesionados reciban parte de sus viajes rumbo al Mundial 2026 (Edmundo Morelos /SDPnoticias )

Cotac pide a Semovi que tenga su propia plataforma de transporte

La organización asegura que Semovi no solo debe regular y prohibir la alianza entre Uber y los taxis, pues esta no es la solución.

Cotac pide a Semovi que use la tecnología para crear su propia plataforma de transporte para que los usuarios puedan usar los taxis concesionados sin necesidad de operar a través del servicio privado.

“Se necesita competir en el mismo terreno: la tecnología”, expresa Contac en su comunicado compartido en redes sociales.

Cotac resalta que los usuarios buscan seguridad, inmediatez y facilidad de acceso, lo cual Semovi debe tomar en cuenta para solucionar el conflicto entre taxistas y plataformas de transportes privado.

Ante esto, Cotac solicita a Semovi: