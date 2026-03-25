Félix Olmos aseguró que Uber México sigue operando en aeropuertos del país y mantiene diálogo permanente con las autoridades, pese a la polémica por los operativos de la Guardia Nacional en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

“Uber sigue operando en los aeropuertos y seguimos trabajando con el gobierno muy de la mano, al final lo que queremos es que tanto los usuarios y turistas tengan la mejor experiencia posible al igual que los conductores se puedan ganar la vida” Félix Olmos. Director general de Uber México

El director general de Uber México destacó que el objetivo común es garantizar la movilidad de los usuarios y que los conductores puedan sostener a sus familias.

Las declaraciones de Félix Olmos se dieron tras anunciar la alianza con MxTaxi rumbo al Mundial 2026.

Uber y MxTaxi evitan hablar de cacería de Guardia Nacional en aeropuertos

Ambas partes, Uber y MxTaxi, evitaron pronunciarse sobre las denuncias de conductores y conductoras que señalan hay cacería de agentes de la Guardia Nacional contra quienes manejan Uber en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y otros más en el país.

No se pronunciaron ante el riesgo de que ellos también pudieran ser “cazados” por la Guardia Nacional o generar molestia de los taxis del aeropuerto.

Erasto Vázquez, director de MxTaxi, únicamente recordó que ya hay lugares específicos para el descenso de pasajeros, como sucede en otros lugares del mundo y que estas son designadas por las autoridades

“Ahorita ya hay una propuesta oficial por parte de la autoridad aeroporturaria de la CDMX… para el ascenso y descenso de los usuarios de las aplicaciones…” Erasto Vázquez. Director de MxTaxi

Señalan a Guardia Nacional de cazar y extorsionar a conductores en aeropuertos

Conductores de aplicación, incluidos de Uber, enviaron una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum para acusar que son perseguidos por parte de la Guardia Nacional en sitios como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

“(La Guardia Nacional) se dedica a cazarnos, a imponernos multas impagables y a quitarnos nuestra herramienta de trabajo. Esto no es seguridad, es hostigamiento contra la gente trabajadora. El vacío que hay en la ley solo sirve para que algunos se aprovechen y nos extorsionen en los aeropuerto” Conductores de aplicación

En su carta, los conductores y conductoras de aplicación también señalaron que en algunas ocasiones los agentes de la Guardia Nacional les han quitado sus vehículos.

Los conductores se pronunciaron sobre el derecho a trabajar para mantener a sus familias sin ser tratados como delincuentes.