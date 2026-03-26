MxTaxi y Uber anuncia su fusión y así funcionará el servicio en México, la cual aclaran que será una alianza tecnológica y no operativa.

Erasto Vázquez, vocero de MxTaxi, aclara que los taxista no estarán dados de alta en Uber como sus conductores habituales, solo se integrarán en la aplicación.

Así funcionará e servicio Taxi en Uber en México

Según información de Erasto Vázquez, Uber captará la solicitud de transporte y la aplicación se comunicará con MXTaxi para mostrar al usuario los autos disponibles en la zona.

Los usuarios podrán elegir el servicio de taxi convencional dentro de la aplicación de Uber y podrán observar en la aplicación:

Tiempo de llegada

Costo estimado del viaje

Datos del conductor

Placas del vehículo

Ya nadie está seguro, ni en un taxi pirata, ni en un taxi de la calle, ni en un radio-taxi, ni en un taxi en línea, ni en un helicóptero del gobierno, ni en tu casa, porque los demonios andan sueltos y hasta Satán trae bronca con México. (Internet)

MxTaxi mantendrá los protocolos de seguridad de Uber como:

Ruta del viaje

Botón de pánico

Opción de compartir viaje

El vocero de MxTaxi aclara que no tendrán las misma tarifas que Uber, pero se buscará tener un esquema regulado de precios.

Por esta razón taxis no tendrán las misma tarifas que Uber

MxTaxi y Uber aseguran que con su fusión buscan cubrir la demanda que generará el Mundial 2026 en México, así como los servicios locales que necesitan los usuarios.

Pero, MxTaxi aclara que las tarifas de sus taxis no estarán relacionadas con las que Uber maneja.

MxTaxi se maneja por tarifas oficiales, por ejemplo, en la CDMX se manejan precios:

Taxi libre: 8.74 pesos

Taxi de sitio: 27.30 pesos

Radio Taxi: 27.30

Las tarifas de los taxis en la CDMX aumentan 1.07 pesos, aumentan los centavos según el tipo de taxi, cada 250 metros o cada 45 segundos.

MxTaxi coloca los precios de los viajes según las tarifas dadas por el gobierno de cada estado, por lo que no pueden manejar precios como los de Uber.

Uber y MxTaxi tendrán esta fusión en diversas entidades y hasta el momento se han registrado en la aplicación más de 2 mil taxis.