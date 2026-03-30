Tras manifestaciones en el AICM, hoy 30 de marzo de 2026 se anunció una protesta más de conductores de app en la Ciudad de México (CDMX) y a horas de que arrancaran, pactaron diálogo con autoridades capitalinas.

El secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto, explicó al inicio de la manifestación que llamarían al diálogo con los conductores y brindarían acceso con autoridades federales, sí así lo requerían.

Conductores de app terminan protesta en CDMX y pactan diálogo con autoridades

Los conductores de app, principalmente Uber, que se manifestaron en el Ángel de la Independencia, culminaron su protesta tras pactar diálogo con autoridades.

Ante la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la CDMX, entre ellos tránsitos y granaderos, los conductores terminaron su protesta.

Según el representante legal de los conductores, Roberto Ríos, pudieron pactar una reunión para el 31 de marzo de 2026 con el gobierno de la CDMX.

Ríos explicó que la manifestación es por inconformidades con la app, debido a que consideran que los pagos son justos porque en ocasiones ponen descuentos hasta de 70 por ciento, lo que impacta en lo que ganan con el viaje.

Es así que Ríos añadió a MVSNoticias que la reunión con el gobierno de la CDMX será el canal para plantear la inconformidad sobre las comisiones y tarifas que la app ofrece a sus usuarios.

Sin embargo, una parte del gremio de conductores aseguraron que de no ser atendidos será el 31 de marzo de 2026 que la manifestación se retome.

César Cravioto llamó al diálogo a conductores de app en CDMX

La manifestación de conductores de app en la CDMX terminó luego de que autoridades de la capital accedieron al diálogo, mismo al que César Cravioto llamó horas antes.

A minutos de que los conductores se dieran cita en el Ángel de la Independencia con una marcha que iba rumbo a las oficinas de Uber en Polanco, el secretario los llamó al diálogo.

César Cravioto descarta conflicto de interés en caso Fundación Haghenbeck por renta de inmueble (César Cravioto vía X)

Aunque César Cravioto consideró en entrevista con Azucena Uresti, que el conflicto de los conductores no era con el gobierno de la CDMX, extendió una invitación a la escucha.

Asimismo, aseguró que el gabinete de la CDMX también estaba dispuesta a abrir un canal hacia el gobierno federal, si es que sus requerimientos lo pedían