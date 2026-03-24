Un grupo de conductores de aplicación enviaron una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum para acusar que son perseguidos por parte de la Guardia Nacional en aeropuertos como si fueran delincuentes.

“Los conductores de aplicaciones también tenemos el derecho a trabajar en paz, pero todos los días somos acosados y perseguidos como delincuentes por la Guardia Nacional en los aeropuertos” Conductores de aplicación

Los conductores de aplicación, incluidos de Uber, dijeron que “no somos delincuentes” y que tienen derecho a trabajar en busca del sustento de sus familias.

En ese sentido señalaron que lo que está sucediendo en aeropuertos es una injusticia y “ya no podemos más”.

Acusan a Guardia Nacional de perseguir conductores en aeropuertos (Carta de conductores a Claudia Sheinbaum )

Conductores denuncian extorsiones por parte de Guardia Nacional en aeropuertos

En su carta enviada a Palacio Nacional y atendida por Adriana Contreras Vera, directora general de Atención Ciudadana el 23 de marzo, los conductores y conductoras de taxi de aplicación relataron que la Guardia Nacional se dedica a cazarnos para extorsionarlos.

“Se dedica a cazarnos, a imponernos multas impagables y a quitarnos nuestra herramienta de trabajo. Esto no es seguridad, es hostigamiento contra la gente trabajadora. El vacío que hay en la ley solo sirve para que algunos se aprovechen y nos extorsionen en los aeropuertos. Es injusto que, para trabajar, tengamos que andar con el miedo de que nos quiten lo que ganamos al día” Conductores de aplicación

Los conductores y conductoras de Uber también denuncian multas impagables y el retiro de su herramienta de trabajo, es decir los vehículos que conducen.

Aclararon que esas acciones no son por seguridad sino un hostigamiento a quienes están trabajando productos de varios en la ley.

Uno de los puntos que resaltaron es que los están hostigando por ofrecer un servicio que la gente exige y que los propios turistas y usuarios consideran seguros y accesibles.

Conductores de aplicaciones piden mesa de trabajo con la SICT

La carta fue firmada por seis conductores, varios de ellos de Uber, quienes solicitaron una mesa de trabajo con ella Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Los conductores pidieron poner orden y reglas claras para trabajar en paz, sin violencia y sin perder su automóvil.