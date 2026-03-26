Secretaría de Movilidad (Semovi) aclara que no ha autorizado una alianza con Uber y taxis en la CDMX; aclara que la fusión no está regulada y advierte sanciones.

MxTaxi y Uber confirmaron una alianza con la que usuarios podrán solicitar un servicio de taxi a través de la misma aplicación.

Semovi aclara alianza entre Uber y Taxis en CDMX

El miércoles 25 de marzo, Semovi compartió un comunicado para desmentir que haya autorizado o regulado una alianza entre taxis y Uber.

La Secretaría de Movilidad aclaró que no existe un acuerdo oficial que permita la integración del servicio de taxis con plataformas diseñadas para vehículos particulares.

Uber permitirá que taxis concesionados reciban parte de sus viajes rumbo al Mundial 2026 (Edmundo Morelos /SDPnoticias )

La institución también exhortó a los conductores de taxis concesionados a no realizar proceso de incorporación irregulares que puedan afectar su situación legal y operativa.

Esta aclaración ocurre luego de que Erasto Vázquez, vocero de MxTaxi, asegurara que hay más de 4 mil taxis en México en proceso de unirse a la fusión con Uber .

Semovi advierte sanciones por fusión irregular de taxis y Uber

MxTaxi y Uber no habrían consultado a Semovi para la integración de ambos servicios en la aplicación, por lo que la institución desconoce los términos que se manejaron.

Semovi menciona que reforzará la supervisión de los servicios de taxis en la CDMX y aplicará sanciones a quienes incumplan con la normativa vigente.

Por lo que podría haber multas de más de 45 mil pesos a taxis que insistan operar en aplicaciones como Uber.

Uber habría iniciado una campaña para que taxis concesionados se registren en el nuevo acuerdo con MxTaxi en la CDMX, por lo que Semovi aclara que dicho proceso es irregular.