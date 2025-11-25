TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, desistió de dos demandas que había impulsado en México en contra de acreedores en Estados Unidos.

Estos acreedores en Estados Unidos tienen demandada a TV Azteca, la empresa de Ricardo Salinas Pliego, por adeudos de más de 580 millones de dólares.

El caso se lleva en una Corte Federal en Nueva York, Estados Unidos dónde fue advertido de posibles sanciones por desacato.

TV Azteca desiste de demandas en México contra acreedores estadounidenses; proceso en Nueva York podrá seguir

De acuerdo con una carta enviada a la Corte de Nueva York por los abogados de los acreedores el 19 de noviembre pasado, TV Azteca presentó los desistimientos de sus procesos ante los juzgados 9 y 38 del Poder Judicial de la Ciudad de México.

De esta manera, el proceso que se inició en la Corte Federal del Distrito Sur de Manhattan en Nueva York por el mencionado adeudo de TV Azteca, podrá seguir.

Cabe recordar que una semana antes de dicha carta los abogados de los acreedores de Ricardo Salinas Pliego habían solicitado al juez Paul Gardephe que declarara en desacato TV Azteca luego del que la empresa no respetó el ultimátum que le dio la Corte para que desistiera de las acciones legales en territorio mexicano.

En la mencionada carta se confirmó del desistimiento de TV Azteca empresa de Grupo Salinas de los procesos en México.

Ricardo Salinas Pliego también quiso aplicar tácticas dilatorias en Estados Unidos

De acuerdo con los abogados de los acreedores, Ricardo Salinas Pliego estaba tratando de engañar no solo a los tribunales mexicanos sino a los estadounidenses y seguía alargando la entrada en el debate del caso tal como ha sido su estrategia en otros casos de créditos fiscales en México.

La única manera en la que Ricardo Salinas Pliego podría evitar entrar en juicio sería negociar un acuerdo con la Corte Federal de Nueva York.