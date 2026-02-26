En un comunicado la televisora TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego anunció su ingreso a un concurso mercantil por crisis financiera.

Lo anterior a petición de sus accionistas en una búsqueda de reorganizar los pasivos ante múltiples crisis como el pago de impuesto al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La televisora afirma que esta estrategia le permitirá a la compañía garantizar la continuidad de sus operaciones a largo plazo para seguir cerca de sus audiencias, colaboradores y clientes.

Nota en desarrollo, en breve más información...