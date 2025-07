Ricardo Salinas Pliego se enfrenta a una nueva demanda en Estados Unidos con una demanda donde los acreedores de TV Azteca le exigen el pago de 580 millones de dólares.

Se trata de una nueva demanda contra la empresa de Ricardo Salinas Pliego promovido en Nueva York, Estados Unidos, por el incumplimiento de pago desde 2021.

Esto por el interés al capital principal de bonos de TV Azteca, con un valor original de 400 millones de dólares.

Acreedores demandan a TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego en Estados Unidos

El pasado 11 de julio acreedores de TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego presentaron una demanda ante una corte de Nueva York, Estados Unidos por el reclamo de falta de pago.

Se trata de una demanda presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por un total de 580 millones de dólares, es decir, alrededor de 10 mil 816 millones 37 mil 200 pesos mexicanos, ya con intereses.

Esta demanda reclama el incumplimiento de la empresa TV Azteca por no pagar, desde 2021, el interés y capital principal de bonos con valor original de 400 millones de dólares.

Se trata de una nueva versión de la demanda que se arrastra en ese tribunal la empresa de Ricardo Salinas Pliego desde agosto de 2022, cuando los acreedores de bonos iniciaron acciones legales luego de que la televisora incumpliera con los acuerdos de pago.

Por su parte, The Bank of New York Mellon, fiduciario de los bonos emitidos en 2017 y con vencimiento en 2024, “a la fecha de esta demanda, TV Azteca y sus obligados solidarios deben más de 580 millones de dólares incluido el capital principal, pagos de intereses omitidos, e intereses acumulados de los pagos incumplidos”.

Ricardo Salinas Pliego: Acreedores de TV Azteca renunciaron a “prima de rendición”; aún debe 580 millones de dólares

Por otra parte, se reveló que en esta nueva demanda presentada el 11 de julio pasado, los acreedores renunciaron al cobro de una “prima de redención” de TV Azteca.

Se trata de un pago que fue impugnado por abogados de la empresa de Ricardo Salinas Pliego con el que se retrasó el caso en Estados Unidos.

Ahora, los acreedores de TV Azteca, buscan que se realice una audiencia inmediata ante el juez Paul G. Gardephe.

Los demandantes esperan que el juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York declare el incumplimiento de manera sumaria.

Luego de 10 días, el 21 de julio, TV Azteca respondió a la demanda y señaló que “no hay necesidad” de solicitar una audiencia pues el caso debe seguir adelante enlos tiempos ordinarios.

Además, aseguraron que no hay justificación para darle un trato especial al caso de incumplimiento de pago de ahora 580 millones de dólares.