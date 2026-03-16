Los acreedores de TV Azteca, encabezados por The Bank of New York Mellon, acusaron ante la justicia de Estados Unidos que la televisora estaría realizando transferencias fraudulentas para ocultar activos frente a una deuda superior a 600 millones de dólares.

En documentos presentados en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, los inversionistas señalaron falta de transparencia y contradicciones en el proceso de concurso mercantil en México.

Además, buscan aplicar el concepto de “alter ego” para involucrar a Grupo Salinas y a Ricardo Salinas Pliego como corresponsables.

Acreedores en Estados Unidos acusan a TV Azteca de utilizar tácticas dilatorias

Los acreedores de TV Azteca acusan a la empresa de utilizar tácticas dilatorias para evitar el cumplimiento de sus obligaciones, las cuales vencieron originalmente el 9 de agosto de 2024.

La preocupación de los acreedores radica en que TV Azteca no ha proporcionado estados financieros ni información básica que demuestre el movimiento de activos hacia empresas relacionadas.

Contradicciones de TV Azteca y el “PDF incorrecto”

La defensa de los acreedores señaló una serie de inconsistencias en la comunicación de la televisora sobre su proceso de concurso mercantil en México.

El 26 de febrero de 2026, la empresa anunció públicamente que solicitaría dicho recurso; sin embargo, al día siguiente, sus abogados negaron este hecho ante el tribunal de Nueva York.

Posteriormente, el 12 de marzo, mientras la noticia se filtraba a los medios, la defensa de TV Azteca se opuso a una conferencia judicial alegando que el proceso aún no se había presentado.

Horas después, los abogados cambiaron su versión, admitiendo la solicitud del concurso mercantil en México y argumentando que la confusión se debió a la entrega de un “PDF incorrecto” a la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

El concepto de “alter ego” y Grupo Salinas

En una carta enviada el 13 de marzo a los jueces Paul G. Gardephe y Barbara Moses, el representante legal de los acreedores argumentó que TV Azteca está siendo tratada como un “alter ego” de Grupo Salinas o de Ricardo Salinas Pliego.

Este concepto legal es fundamental, ya que permitiría a los demandantes “levantar el velo corporativo”.

Con esto, buscan demostrar que no existe una separación real entre la televisora y su matriz, lo que obligaría a Grupo Salinas a responder por la deuda de los bonos.

Acreedores de TV Azteca solicitan información urgente

Ante el riesgo de abusos, los acreedores han solicitado a los jueces que, en un plazo menor a siete días, TV Azteca entregue información detallada sobre:

El estado de las presentaciones de concurso mercantil de todas sus filiales en México

Cualquier transferencia de activos entre la televisora y partes relacionadas, específicamente con Grupo Salinas, que pudiera estar sujeta a las leyes estadounidenses sobre transferencias fraudulentas

La defensa sostiene que las acciones recientes en México y las declaraciones públicas de la empresa solo exacerban las dudas sobre su transparencia y el cumplimiento de órdenes judiciales previas que prohibían iniciar ciertas acciones legales.