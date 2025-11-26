La venta del Mazatlán FC parece inminente, transacción por la que Ricardo Salinas Pliego pediría más de mil millones de pesos; esto es lo que sabemos sobre el tema de los Cañoneros.

Los problemas deportivos del equipo, además de los asuntos que afronta Ricardo Salinas Pliego, dueño del Mazatlán FC, motivarían al empresario a vender en una millonada al Mazatlán FC.

Ricardo Salinas Pliego pediría más de mil millones de pesos por el Mazatlán FC

Las versiones acerca de la venta del Mazatlán FC de Ricardo Salinas Pliego crecen, pero una de las voces más autorizadas en el periodismo deportivo, David Medrano, compartió información clave traducida en millones de pesos.

David Medrano, en su columna “En la Mira”, reveló que la venta del FC Mazatlán sería por arriba de los mil millones de pesos, pues es el precio en que están valuadas franquicias como la del equipo cañonero.

El periodista recordó que, el Querétaro se vendió en 120 millones de dólares, más de 2 mil millones de pesos, así que el valor del Mazatlán FC no puede ser inferior. “Cualquier franquicia que se venda en Liga MX estará por encima de ese precio”, adelantó Medrano.

Hablando en específico del Mazatlán FC, cuyo dueño es Ricardo Salinas Pliego, las ofertas deben superar ese precio para ser tomadas en cuenta.

Los precios de otras fanquicias que están a la venta en la Liga MX además del Mazatlán FC

El Mazatlán FC de Ricardo Salinas Pliego, no es el único equipo que estaría a la venta en la Liga MX, pues se sabe que León y Atlas también aguardan una buena oferta.

En estos casos, el periodista David Medrano comentó que franquicias como la de León y Atlas, que tiene más historia que el Mazatlán FC, se venderán por encima de los 3 mil millones de pesos.

¿Cómo le fue al Mazatlán FC en el Apertura 2025?

Desde su nacimiento como franquicia de la Liga MX, el Mazatlán FC de Ricardo Salinas Pliego, ha deambulado en la mediocridad, pagando multas por ser uno de los peores equipos del torneo, y siempre lejos de la Liguilla.

En el Apertura 2025 no fue la excepción, ya que el Mazatlán FC terminó en el lugar 16 con apenas 14 puntos.