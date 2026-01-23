Un video que mostraría a Ricardo Salinas Pliego llorando tras su entrevista en Ventaneando se viralizó en redes sociales.

El empresario acudió al foro para celebrar los 30 años del programa junto a Pati Chapoy, pero las imágenes generaron especulación sobre su reacción emocional durante la transmisión.

Video exhibiría el momento exacto en el que Ricardo Salinas Pliego lloró en plena celebración de los 30 años de Ventaneando

El 22 de enero, Ventaneando festejó sus 30 años al aire por lo que Ricardo Salinas Pliego acudió al foro para hablar sobre el éxito del programa de espectáculos.

➖ MOMENTO EXACTO en que las cámaras captaron que RICARDO SALINAS PLIEGO ESTABA LLORANDO, durante los cortes comerciales. 😮😲



¿Por qué lloraba el Tío Richie? 😳#RicardoSalinasPliego pic.twitter.com/KqoGmyj51K — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) January 23, 2026

Sin embargo, a través de las redes sociales se viralizó un video en el que mostraría a Ricardo Salinas Pliego llorando tras su entrevista en Ventaneando.

En el video compartido por la cuenta de X La Tía Sandra, se puede ver que Pati Chapoy le compartió a Ricardo Salinas Pliego papel.

Ricardo Salinas Pliego toma el papel y de inmediato se seca debajo del ojo, por lo que usuarios han señalado que terminó llorando en Ventaneando.

En ese momento se fueron a corte comercial, por lo que se desconoce qué pasó con Ricardo Salinas Pliego después.

Y es que al regresar del corte, Ricardo Salinas Pliego ya no se encontraba en el foro de Ventaneando.

Así fue la presencia de Ricardo Salinas Pliego en Ventaneando

Durante su participación en los 30 años de Ventaneando, Ricardo Salinas Pliego habló sobre la evolución del contenido.

Y es que destacó que ahora se tiene una distribución más amplía ya que no solo se trasmite por televisión, sino también a través de las redes sociales, móviles y portales.

“Las cosas han cambiado porque estos contenidos ya no sólo salen en la tele, sino en las redes sociales y gracias a ustedes que son los profesionales, hacen este contenido atractivo” Ricardo Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego recordó que Ventaneando no ha tenido un camino fácil y es que ha muchas personas les molestó el contenido del programa.

“Les molestaba mucho que Pati hablara de las cosas que pasaban con los famosos, pero los famosos también somos humanos y nadie está exento de la crítica” Ricardo Salinas Pliego

Durante su conversación, Ricardo Salinas Pliego recordó los años de amistad que tiene con Pati Chapoy.

Sin embargo, Ricardo Salinas Pliego aprovechó el momento para referirse a los “gobiernicolas” al señalar que solo le quitan a la gente que trabaja.

Ricardo Salinas Pliego destacó que no es que les quiten, sino lo poco que dan a cambio los gobiernos.

Al hablar sobre estos temas y los problemas que tiene con el gobierno, Ricardo Salinas Pliego se mostró muy emocional, pero prefirió cambiar de tema y hablar sobre la celebración de los 30 años de Ventaneando.