En redes se dio a conocer el video detrás de cámaras de las visita de Ricardo Salinas Pliego por el 30° aniversario de Ventaneando, programa que produce una de sus empresas.

Durante su participación en Ventaneando, Ricardo Salinas Pliego habría llorado, por lo que Pati Chapoy le dio un pañuelo, pero se desconoce de qué hablaron pues esto no fue transmitido.

Video muestra a Salinas Pliego llorando tras entrevista en Ventaneando (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Revelan video del detrás de cámaras de la visita de Ricardo Salinas Pliego a Ventaneando

El pasado 22 de enero, Ventaneando festejó sus 30 años al aire, por lo que tuvo un programa especial en el que participó Ricardo Salinas Pliego, dueño de la empresa TV Azteca.

En el video del detrás de cámaras de este festejo se muestra a Ricardo Salinas Pliego tomándose fotografías con los conductores de Ventaneando, programa al que el empresario se refirió como exitoso.

Además de la presencia de Ricardo Salinas Pliego, el video revela que se le hizo una entrevista a Pati Chapoy y algunos conductores dieron su testimonio de qué es Ventaneando para ellos.

Por ejemplo, Pedrito Sola dijo que Ventaneando fue “un parteaguas” en su vida, pues este programa la cambió por completo y resaltó que cuando entró a trabajar ahí ya tenía 49 años de edad.

Por su parte, la conductora Jimena Pérez señaló que Ventaneando ha sido una gran escuela para ella, principalmente, por Pati Chapoy, de quien ha aprendido mucho en todos estos años.

Cabe mencionar que en este video del detrás de cámaras no se muestra a Salinas Pliego llorando, aunque una publicación de La Tía Sandra, habría revelado que el empresario sí lloró tras la entrevista en Ventaneando.