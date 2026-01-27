Ricardo Salinas Pliego inició una contrademanda en Nueva York con la que exige el pago de 400 millones de dólares (mdd) por lo que considera fue una campaña negra en su contra y de sus empresas.

De acuerdo con la contrademanda, relacionada con el incumplimiento de bonos que dejó de hacer en 2021, los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) referentes a su adeudo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), fueron influenciados por dicha campaña.

Cyrus y Contrarian Capital aprovecharon conflicto con gobierno de Sheinbaum, acusa Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego inició una demanda contra Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management por 400 mdd por “campaña negra” en contra de sus empresas, aprovechando el conflicto en México con el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Según el documento, se trata de una exigencia para “resarcir” el daño económico que ha dejado a sus empresas el fallo de la SCJN.

El alegato de Ricardo Salinas Pliego señala que el fallo de la Corte se vio influenciado por la campaña de dichas empresas radicadas en Estados Unidos, quienes pelean el pago de 580 millones de dólares por incumplimiento de bonos ofrecidos desde 2017.

“Contrarian y Cyrus eran conscientes, o razonablemente deberían haberlo sido, de que sus esfuerzos de cabildeo podían provocar que el gobierno mexicano adoptara medidas extraordinarias y adversas contra TVAzteca. Su intervención, dado el clima político imperante y la antagonización entre la administración y Grupo Salinas, contribuyó de manera previsible a críticas públicas infundadas y a acciones punitivas, que culminaron en el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 13 de noviembre de 2025” Demanda de Ricardo Salinas Pliego

En este sentido, TV Azteca y sus filiales presentaron la demanda por la que piden 400 mdd, es decir, alrededor de 7 mil millones de pesos, por supuestamente montar una campaña negra.

Esto aprovechando el conflicto creciente entre Ricardo Salinas Pliego, Claudia Sheinbaum y Morena.

Asimismo, la demanda sostiene que las empresas demandas decidieron iniciar con una campaña de desprestigio en el marco de la creación de la nueva SCJN “influenciada” por el partido en el poder, lo que terminó con una resolución en contra de Grupo Salinas.

Cabe señalar que el caso entre Cyrus y Contrarian Capital contra TV Azteca no ha concluido y podría llegar a juicio al final de 2026 si o se ponen de acuerdo con el pago del adeudo.