La empresa Typhoon Offshore SAPI, firma petrolera de Ricardo Salinas Pliego, ha enfrentado investigaciones y conflictos legales durante el 2025, por lo que se encuentra en grave riesgo.

Lo anterior debido a que tras los procedimientos efectuados por las autoridades, la empresa está en busca de declararse en bancarrota.

Typhoon Offshore SAPI: Profepa clausuró la petrolera de Salinas Pliego tras investigaciones

En septiembre de 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró una de las sedes de Typhoon Offshore SAPI como parte de una investigación a sus operaciones.

En las indagatorias contra la petrolera de Salinas Pliego, se detectó que en la sede ubicada en Carmen, Campeche, se detectaron irregularidades operativas que consistían en lo siguiente:

La empresa no tenía la autorización en materia de impacto ambiental por parte de la Semarnat para efectuar sus actividades

Se constató el funcionamiento de patios y talleres sin que la compañía contara con la autorización correspondiente

Cabe resaltar que en la planta que fue clausurada por la Profepa, Typhoon Offshore SAPI realizaba tareas consistentes en la reparación y mantenimiento de maquinaria de equipo industrial.

Tras confirmarse que la empresa no contaba con los permisos correspondientes, se procedió con la colocación de sellos de clausura, así como la imposición de una multa de monto desconocido.

Typhoon Offshore SAPI: petrolera de Salinas Pliego enfrentó conflictos legales y crisis económica

Además de las investigaciones que derivaron en la clausura de una de sus sedes, durante el 2025, la petrolera de Salinas Pliego enfrentó una crisis económica que causó conflictos legales

En el transcurso del año, las finanzas de Typhoon Offshore SAPI se vieron severamente mermadas, por lo que en diciembre presentó un recursos en busca de declararse en bancarrota:

Intento de concurso mercantil rechazado, pues la demanda de concurso mercantil voluntario fue rechazado por una jueza federal

Cese de operaciones por falta de pagos, lo cual ocurrió el 23 de octubre de 2025, cuando suspendió actividades al acusar que Pemex no le pagó durante 16 meses

Tras confirmarse estos hechos, Typhoon Offshore SAPI quedó sujeta a procedimientos administrativos y judiciales relacionados con su situación financiera, fiscal y ambiental.