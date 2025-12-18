El 2025 no fue el año de Ricardo Salinas Pliego, pues a unos días de que concluya, se reveló que una empresa petrolera vinculada al multimillonario busca declararse en bancarrota.

Se trata de Typhoon Offshore SAPI, firma de servicios petroleros de Salinas Pliego que presentó el pasado viernes 12 de diciembre, una demanda de concurso mercantil voluntario.

Petrolera de Salinas Pliego quiere declararse en bancarrota por profunda crisis

Luego de los diversos reveses que las autoridades judiciales y fiscales tanto de México como de Estados Unidos le han asestado, Ricardo Salinas Pliego cierra el 2025 con un nuevo golpe.

Lo anterior debido a que se dio a conocer que otra de sus empresas, Typhoon Offshore SAPI, atraviesa por una profunda crisis por la que está en busca de declararse en bancarrota.

Ricardo Salinas Pliego (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

De acuerdo con los reportes, la empresa petrolera de Salinas Pliego presentó una demanda de concurso mercantil voluntario, lo cual indica que está en un inminente riesgo de insolvencia.

Al respecto, especialistas señalan que las empresas que presentan demandas de ese tipo, recurren a ello con el fin de protegerse de sus acreedores y alcanzar un convenio de reestructura de deudas.

Jueza desechó petición de empresa de Salinas Pliego

En busca de evitar las exigencias de sus acreedores ante su situación de insolvencia económica, la empresa pretrolera de Salinas Pliego presentó una demanda para declararse en bancarrota.

Sin embargo, se reportó que la demanda que la empresa petrolera del multimillonario presentó desde el 12 de diciembre, fue desechada por una jueza federal el miércoles 17.

Ricardo Salinas Pliego (Captura de video)

Ante ello, la firma con razón social Typhoon Offshore SAPI, aún puede recurrir a una apelación contra la negativa de la jueza, o si así lo prefiere, promover una nueva demanda en la que corrija posibles errores.

Cabe destacar que desde el 23 de octubre, la petrolera comunicó el cese de operaciones al acusar que Pemex no le pagó a lo largo de 16 meses, por lo que acumuló deudas por 960 millones de dólares.