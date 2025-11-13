TV Azteca tenía como fecha límite el 12 de noviembre para presentar pruebas para el litigio sobre el adeudo de 580 millones de dólares; sin embargo, la empresa y sus 39 filiales buscan retrasar su juicio en Estados Unidos.

La televisora de Salinas Pliego y 39 filiales de Grupo Salinas enfrentan una demanda en Nueva York, Estados Unidos, por el incumplimiento de pago de bonos desde 2017.

TV Azteca y 39 filiales buscan retrasar juicio en Estados Unidos por más de un año

Un total de 39 filiales de Grupo Salinas, así como TV Azteca, están buscando retrasar por más de un año el juicio por su deuda en Estados Unidos solo con la presentación de pruebas.

La televisora espera extender el procedimiento de descubrimiento de pruebas en la Corte del Distrito Sur de Nueva York para que el juicio propiamente dicho no inicie todavía.

A través de una carta, Grupo Salinas expresó al juez Paul G. Gardephe que no van por una moción de suspensión del proceso en su contra.

En cambio, analizan la posibilidad de pedir una compensación, toda vez que el proceso judicial, así como el arbitraje en el Centro Internacional de arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, podrían derivar en una doble indemnización a sus acreedores.

Dicha carta señala que la intención de TV Azteca es tener un proceso de descubrimiento de pruebas pues “la parte demandante no tiene fundamento para quejarse” de un proceso que puede tardar meses, cuando sus acreedores tardaron 3 años en presentar su demanda.

Asimismo, presentó un cronograma donde expresa que el desahogo de pruebas tardará alrededor de 591 días.