Abdón Olvera, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortilla (CNIPMT) informó que junto con Julio Berdegué de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México (Sader) buscan bajar el precio de la tortilla.

Olvera sostuvo que también trabajarán con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) por la irregularidad en las tortillerías.

Tortilleros buscarán reducir el precio de la tortilla en trabajo con Sader

Aunque el Consejo Nacional de la Tortilla (CNT) aseguró que habría un aumento en el precio de la tortilla, la CNIPMT desmintió y compartió que junto con Sader buscarán bajarlo, no al contrario.

Abdón Olvera de CNIPMT explicó que CNT se levantó de la mesa de diálogo con Sader, de modo que no están en el acuerdo firmado con Julio Berdegué, por ello buscan incrementar el precio de la tortilla.

Sin embargo, la CNIPMT sigue en pie con el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla creado por la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que ahora buscarán bajar el precio de la tortilla.

En entrevista de Olvera con Azucena Uresti, el líder tortillero compartió que el 15 de abril de 2026 tuvieron una reunión con Julio Berdegué para conversar sobre el Acuerdo, en donde planearon una estrategia para disminuir el costo de la tortilla.

Tortillería en la alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX. (Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Olvera externó que lo planteado fue que se lograra negociando con productores de maíz mexicanos, compartiendo que por ello se reunirán en Sinaloa la penúltima semana de abril.

“Iniciar una vinculación para la compra venta de maíz directamente con los agricultores en México y con nosotros, los dueños de tortillerías con el propósito de disminuir el costo de producción y elaboración de la tortilla de parte nuestra y que haya precios más atractivos por los agricultores”. Abdón Olvera, presidente de CNIPMT.

Asimismo, explicó que esta es una estrategia que están buscando replicar en varios estados de la república mexicana.

Tortilleros trabajarán con Profeco y Cofepris por las tortillerías irregulares

El presidente de la CNIPMT confirmó que buscan una estrategia para bajar el precio de la tortilla, además de que trabajan con Profedet y Profeco para mejoras laborales.

Esto debido a que tortilleros acusan que existencia de vendedores ilegales de tortillas, por lo que se apoyarán en Profedet y Profeco para irlos disminuyendo.

Olvera señaló que estos negocios irregulares “sí nos pega mucho”, de modo que está entre las prioridades del Acuerdo, resolverlo.