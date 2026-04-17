Tras una reunión de más de dos horas con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, quedó descartado un aumento al precio de la tortilla.

De acuerdo con Sergio Jarquín, presidente del Consejo Rector de la Tortilla (CRT), no existe intención de ningún sector por incrementar el costo del kilo de tortilla, fijado en 22 pesos desde hace tres años.

Piden a Sheinbaum garantizar abasto de maíz mexicano para evitar aumento al precio de la tortilla

Al salir de su encuentro con Sheinbaum en Palacio Nacional, Sergio Jarquín aseguró que hasta el momento no hay intención de aumentar el precio del kilo de tortilla.

Ante esta situación, el presidente del CRT lanzó un llamado a los consumidores para que mantengan la calma y no caigan en información falsa que apunte al incremento de la tortilla.

Tortillería en la alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX. (Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Sergio Jarquín insistió en que este tema es una preocupación de la presidenta Sheinbaum, por lo que ha buscado acuerdos entre todos los sectores para mantener el precio de este importante alimento para los mexicanos.

Uno de ellos, señaló, es garantizar el abasto de maíz mexicano, con la intención de hacer frente a otros productos así como a la competencia desleal.

De esta manera se buscan todas las condiciones para que las personas tengan acceso a tortillas de calidad y no compren productos que no cumplen con las normas de elaboración y distribución.

El objetivo primordial, enfatizó Sergio Jarquín, es mantener en el mercado la calidad de la tortilla y que esta sea accesible a un precio justo para todos.

Precio de la tortilla no se puede sostener, advierten vendedores (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Ante esta situación, el dirigente calificó como desafortunadas las declaraciones emitidas por Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT), quien aseguró que es urgente un incremento de entre 3 y 4 pesos a la tortilla para hacer sostenible el negocio .

Sergio Jarquín detalló que continuarán las reuniones con Sheinbaum y con otras autoridades, como la Secretaría de Agricultura, con la finalidad de trabajar conjuntamente para evitar el incremento de la tortilla.