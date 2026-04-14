Se confirmó que el precio de la tortilla aumentará en México, el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT) habló de 2 a 4 pesos a nivel nacional a partir del 15 de abril.

Homero López, presidente del CNT, aclaró que tiene 3 años que no había aumento, pero este 2026 no se logró un acuerdo con Julio Berdegué, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Tortillas. (Victoria Valtierra/Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Precio de la tortilla aumentará a partir del 15 de abril

De 2 a 4 pesos será el incremento que tendrá el precio de la tortilla a partir del 15 de abril de 2026, anunció Homero López del CNT.

El presidente del CNT confirmó el aumento, asegurando que no es advertencia ni un diálogo abierto. Pues explicó que tiene tres años que la tortilla no sube de precio y el gremio debe cubrir gastos para la manufactura.

En entrevista con Azucena Uresti, López explicó que pese a que se estuvo en diálogo con Julio Berdegué, no se llegó a un acuerdo por lo que el aumento de precio es definitivo.

Asimismo, señaló que no habrá una tarifa por la cual se deba aumentar el precio y que es decisión de cada tortillería certificada decidir si serán 2 o 4 pesos de incremento.

“El aumento de 2 a 4 pesos, lo decide cada uno (...) Ahorita ya no puede evitarse [el aumento] yo le entregué a Julio Berdegué el informe, pero desgraciadamente no sé para qué tenemos instituciones si no están haciendo su trabajo”. Homero López, presidente de CNT.

Tortillería en la CDMX. (Victoria Valtierra/Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Edomex, Puebla y CDMX tienen el precio de tortilla más bajo, pero enfrentarían el mayor aumento

El precio de la tortilla aumentará, siendo Estado de México, Puebla y Ciudad de México (CDMX) las entidades que podrían tener mayor aumento del precio.

López explicó que el Estado de México y CDMX son las entidades, a nivel nacional, que tienen el precio más bajo del kilo de tortillas, a 22 pesos aproximadamente.

Asimismo, argumentó que lo mismo pasa en Puebla, pero “porque trae un tema de huachicol de casi todo” y por eso el precio es menor.

Debido a ello, estas serían las entidades donde pudiera haber más incremento, es decir, 4 pesos aproximadamente.

Por otra parte, externó que Sonora y otros estados fronterizos y con altos índices de delincuencia son los que tienen mayor precio en la tortilla, por ejemplo 32 pesos el kilogramo.

De este modo, sería en estos estados donde se vería un aumento de 2 pesos.

Aumento en el precio de la tortilla no es por el precio de la harina

Es un hecho que se realizará aumento en el precio de la harina de 2 a 4 pesos en México, pero esto no es debido al incremento en el precio de la harina.

Homero López señaló que pese a que la harina subió después de tres años de no hacerlo, su incremento es poco significativo siendo aproximadamente 25 centavos.

Sin embargo, explicó que los tortilleros se han visto orillados a subir el precio porque tienen que cubrir con el producto final carencias detrás, como el sueldo a los trabajadores.

“Tenemos un déficit en refacciones, en papel grado alimenticio. Los programas sociales para los jóvenes, eso hace que la gente ya no quiera trabajar. Entonces ¿qué tienes que hacer? Tienes que ofertar los puestos a un costo más alto en el salario, entonces esto se va a la tortilla”. Homero López, presidente de CNT.

Por otra parte, López externó que también hay un problema con “la competencia desleal” debido al aumento de tortillerías no verificadas “con la licencia de funcionamiento” que dan un precio menor en su tortilla.