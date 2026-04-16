A través de Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), se propuso al gobierno de México 5 acciones ante la advertencia por el alza en el precio de la tortilla.

Ante ello, Adriana Contreras Vera, directora general de Atención Ciudadana, confirmó que su solicitud fue leída y Claudia Sheinbaum pidió que fuera atendida a la brevedad.

MC pide a Claudia Sheinbaum y Sader acciones para enfrentar el alza de la tortilla

Jorge Álvarez Máynez envió una petición a la Atención Ciudadana de la presidencia de Claudia Sheinbaum, con acciones ante el alza en el precio de la tortilla.

Fechado el 15 de abril de 2026, Máynez expuso que estos son los puntos en lo que pidió que el gobierno interviniera de inmediato para evitar que suba el precio de la tortilla:

Análisis integral del comportamiento de los precios del maíz y la tortilla

Acciones de vigilancia y monitoreo

Fortalecimiento de la producción nacional de maíz

La instalación de una mesa de diálogo urgente con la industria

Evaluación de apoyo o subsidios focalizados para pequeños y medianos productores, con el fin de evitar aumentos arbitrarios que lesionen la economía popular

Máynez pidió la intervención directa de la Secretaría de Economía (SE) presidida por Marcelo Ebrad y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por Iván Escalante Ruiz a la “vigilancia y monitoreo”.

Por otra parte, llamó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) con Julio Berdegué como titular a fortalecer la producción del maíz en México.

Asimismo, el dirigente de MC explicó que la tortilla es “un alimentos básico y central en la dieta nacional” de modo que el aumento en el precio afectaría a la población, pero especialmente a las familias “de menores ingresos”.

A su vez, instó a Claudia Sheinbaum y parte de su gabinete a privilegiar la “alimentación nutritiva, suficiente y de calidad” la cual es un derecho que protege la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos.

Jorge Álvarez Maynez pide 5 acciones Claudia Sheinbaum por el precio de la tortilla. (@AlvarezMaynez)

Jorge Álvarez Maynez pide 5 acciones Claudia Sheinbaum por el precio de la tortilla. (@AlvarezMaynez)

Claudia Sheinbaum responde a las 5 acciones de MC por el precio de la tortilla

Ante la solicitud de Jorge Álvarez Maynez de MC por el precio de la tortilla, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió mediante Adriana Contreras Vera.

Vera confirmó que su solicitud será respondida a petición de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, será Atención Ciudadana quien dará seguimiento a ello.

“Quiero comentarte que la Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, nos pide atender tu solicitud, la cual ha sido leída con detenimiento y se ha pedido el apoyo de compañeros servidores públicos de las dependencias a las que les corresponde este tema. Y de aquí en adelante, nosotros nos encargaremos de darle seguimiento y constatar que tu petición tenga una respuesta”. Adriana Contreras Vera, directora general de Atención Ciudadana.