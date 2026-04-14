Aunque el Consejo Nacional de la Tortilla (CNT) confirmó aumentó en el precio de la tortilla, Claudia Sheinbaum ya lo negó argumentando que no hay motivo para que esto suceda.

La presidenta de México recordó que el gobierno tiene un acuerdo con tortilleros. Aunque la CNT desestimó esto, explicando que solo algunos lo hicieron “para tomarse la foto”.

Claudia Sheinbaum asegura que precio de la tortilla no subirá porque no hay razón

Durante la mañanera del pueblo del 14 de abril de 2026, Claudia Sheinbaum rechazó dichos sobre el aumento en el precio de la tortilla que comenzaron a circular desde un día anterior.

La mandataria aseguró que tras escuchar a “la persona” hablar del aumento, llamó a Julio Berdegué, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a recordarles que tienen un acuerdo.

Asimismo, Claudia Sheinbaum señaló que un aumento en el precio de la tortilla no tiene justificación porque el precio del maíz se ha mantenido.

“No es cierto ¿eh? [no va a aumentar el precio de la tortilla], no tiene ninguna razón para el aumento en el precio de la tortilla porque los granos de maíz están en el nivel más bajo yo creo que de la historia. No hay ninguna razón para que aumente el precio de la tortilla”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Por otra parte, sostuvo que los comerciantes no pueden aprovecharse de la guerra en Irán u otro conflicto internacional, para inflar sus precios.

“Ningún comercializador de productos puede aprovecharse de una situación internacional para subir el precio de un producto”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

CNT aclara que no hay acuerdo para no subir el precio de la tortilla

Claudia Sheinbaum aseguró que la tortilla no puede aumentar porque “no hay razón” y porque el gobierno tiene un acuerdo con la CNT, pero los tortilleros ya lo rechazaron.

Homero López, presidente de CNT, dijo con Azucena Uresti que sí había acuerdo nacional, pero este terminó porque no se atacaron los problemas del gremio.

Asimismo, explicó que fueron “algunos compañeros” quiénes participaron con el gobierno aceptando el acuerdo, “por salir en la foto”, pero al final no lo respetarán porque serían solo algunos.