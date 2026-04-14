Después de que se mencionara un posible aumento de entre 2 y 4 pesos a nivel nacional, la Profeco y Agricultura descartaron el alza en el precio de la tortilla.

“No hay aumento en el precio de las tortillas. Agricultura y Profeco informan que no hay aumento en el precio del maíz o la harina que justifique esas subidas” Profeco y Agricultura

Ambas instituciones precisaron que, de momento, no existe ninguna razón para que aumente el precio de las tortillas, debido a que el maíz y la harina no han subido su costo.

En su comunicado, la Profeco y Agricultura también hicieron un llamado a los establecimientos a evitar imponer aumentos injustificados en el precio de las tortillas.

Profeco y Agricultura descartan alza en el precio de la tortilla (@Profeco)

Sheinbaum también negó aumento en el precio de la tortilla como adelantó el CNT

Durante su conferencia mañanera del 14 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum había adelantado que no hay motivos para un aumento en el precio de la tortilla.

“No tiene ninguna razón para el aumento en el precio de la tortilla porque los granos de maíz están en el nivel más bajo yo creo que de la historia” Presidenta Claudia Sheinbaum

La aclaración de Claudia Sheinbaum se dio luego de que el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT) confirmara el aumento de 2 a 4 pesos a nivel nacional del precio de la tortilla a partir del 15 de abril.

Incluso, el presidente del CNT, Homero López, había anticipado que los estados más afectados por estos incrementos eran:

Estado de México

CDMX

Puebla

Sobre esto, la Profeco y Agricultura negaron que se tenga contemplado algún aumento y reiteraron que se mantiene el compromiso de estabilidad a través del Acuerdo Nacional Maíz–Tortilla, a fin de evitar aumentos injustificados.

Precio de la tortilla en México podría dispararse en 2025 (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

¿Por qué querían subir el precio de la tortilla?

En entrevista, Homero López dijo que este año no hubo acuerdo con la Secretaría de Agricultura, lo que dejó sin un mecanismo para contener precios.

Además, precisó que, aunque la harina subió apenas 25 centavos, los tortilleros aseguran que el verdadero problema está en otros gastos: