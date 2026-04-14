Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT), contradice argumentos de Claudia Sheinbaum sobre el precio de la tortilla, apuntando que no solo basta con que el maíz esté en precio bajo.

Asimismo, López explicó la creencia de que no brindan información transparente a la presidenta de México, pues dijo que el acuerdo firmado tuvo muy poca participación del gremio tortillero.

Consejo de la Tortilla argumenta aumento de precio ante rechazo de Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que “no hay razón” para un aumento en el precio de la tortilla, pero el CNT negó esto con argumentos.

En entrevista con Azucena Uresti, Homero López, confirmó que el precio del maíz es bajo como dijo Sheinbaum, sin embargo, explicó que eso no basta para hacer una tortilla.

López expuso que hay otros insumos que se necesitan para la elaboración de las tortillas por lo que el aumento es definitivo porque aunque el maíz esté bajo, el resto no.

“Tenemos una cadena de abasto, donde va el antiadherente, refacciones, grafito, teflón, papel grado alimenticio, gas, sueldos, seguro social, impuestos (...)”. Homero López, presidente del CNT.

Acuerdo firmado para no aumentar precio de tortilla fue minoría, dice Consejo de la Tortilla

Homero López explicó porque sí debe haber un aumento en el precio de la tortilla debido a que Claudia Sheinbaum dijo “no hay razón”, además habló sobre el acuerdo que se firmó.

Como la presidenta de México aseguró que tras el acuerdo hecho no debería aumentar el precio de la tortilla, López dijo que quiénes lo firmaron fue una minoría.

La representación, según los datos, fue de menos del 0.5% del total del gremio tortillero, lo que probaría un compromiso insignificante.

Ante ello, López asegura que a su perspectiva no le brindan información completa a Claudia Sheinbaum y “la ponen de pechito” a dar datos que no son reales.

Asimismo, el representante del gremio tortillero señaló que Julio Berdegué, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), no le responde las llamadas, así que solo Héctor Arronte Calderón de coordinador general de Producción Agrícola y Ganadera, es con quien ha externado preocupaciones del precio de la tortilla.