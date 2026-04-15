Aunque el Consejo Nacional de la Tortilla (CNT) aseguró que hoy 15 de abril de 2026 aumentaría el precio de la tortilla, la Unión de Industriales de la Mesa y la Tortilla (UNIMT) lo rechazó porque ellos tienen pacto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México (Sader).

Antonio de la Torre, presidente de UNIMT aseguró que Homero López del CNT está haciendo “declaraciones irresponsables” y que es “alarmista” hablar de un aumento de hasta 4 pesos.

La tortilla no aumentará de precio, pese a declaraciones del CNT

Homero López, presidente del CNT, aseguró que a partir del 15 de abril de 2026 el precio de la tortilla aumentaría por kilo, explicando que podrían ser hasta 4 pesos a decisión del comerciante.

Pese a que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ya lo negó, la CNT insiste, aunque ahora UNIMT también desmintió que esto vaya a suceder.

En una entrevista de Antonio de la Torre de UNIMT con Luis Cárdenas, aseguró que no habrá aumento en la tortilla y que las declaraciones de López eran “alarmistas” e “irresponsables”.

Tortillas. (Victoria Valtierra/Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

De la Torre explicó que respeta la posición que López tiene. Sin embargo, su llamado al aumento en el precio de la tortilla no va acorde al Acuerdo firmado con el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Incluso, señaló que López decidió levantarse de la mesa de negociación, por lo que su llamado está mal informando y llevando a que tortillerías tomen la decisión de aumentar el precio por este falso dato.

Asimismo, de la Torre aseguró que en este momento sería “inoportuno” que el precio de las tortillas suba por manifestaciones de agricultores por el costo del maíz, por ejemplo.

“Hace declaraciones irresponsables [Homero López] en el sentido de que para él y para su agrupación es de 2 hasta 4 pesos, eso es muy alarmista (...) no hay condiciones, sabemos bien el problema que tienen los agricultores (...) sería inoportuno pensar en aumentos al precio”. Antonio de la Torre, presidente de UNIMT.

Tortilleros tienen acuerdo con Claudia Sheinbaum para no subir el precio de la tortilla

Antonio de la Torre desmintió la información que Homero López está dando para el aumento de la tortilla y recordó que los tortilleros tienen un Acuerdo con Claudia Sheinbaum para mantener el precio abajo.

De la Torre explicó que tortilleros firmaron el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla porque no tienen que pagar cuota como sería en unión con el CNT.

Asimismo, aclaró que este Acuerdo no llama a “bajar el precio de la tortilla”, explicando que esto solo podría suceder si “las condiciones del mercado lo permiten”.

El Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, es una estrategia del gobierno de Claudia Sheinbaum para promover el precio de la tortilla a menor costo, siendo una incorporación voluntaria para los tortilleros.