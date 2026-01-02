El 2026 llega con nuevos cambios en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), dependencia federal que hoy está encabezada por Víctor Hugo Borja Aburto.

Así lo dio a conocer la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina del 2 de enero.

Por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre Víctor Hugo Borja Aburto, el nuevo titular de la Cofepris.

¿Quién es Víctor Hugo Borja Aburto?

De acuerdo con la semblanza pública difundida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, Víctor Hugo Borja Aburto es un médico cirujano, reconocido a nivel internacional por su compromiso y trabajo profesional con la salud pública.

Así como con la divulgación científica de sus contribuciones e impacto en las áreas epidemiológica y de salud ambiental.

Víctor Hugo Borja Aburto (IMSS)

¿Qué edad tiene Víctor Hugo Borja Aburto?

Víctor Hugo Borja Aburto nació en Guayameo, estado de Guerrero. Se desconoce su fecha de nacimiento y, por tanto, su edad.

¿Quién es la esposa de Víctor Hugo Borja Aburto?

Se desconoce el estado civil de Víctor Hugo Borja Aburto.

¿Qué signo zodiacal es Víctor Hugo Borja Aburto?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Víctor Hugo Borja Aburto y, por tanto, su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Víctor Hugo Borja Aburto?

No está claro si Víctor Hugo Borja Aburto tiene hijos.

¿Qué estudió Víctor Hugo Borja Aburto?

Víctor Hugo Borja Aburto se tituló como Médico Cirujano en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.

Obtuvo las maestrías de Salud Pública y de Ciencias en Epidemiología en el Instituto Nacional de Salud Pública.

Tiene un doctorado en Epidemiología por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Carolina del Norte, Estados Unidos.

Víctor Hugo Borja Aburto (Revista Valores / Facebook)

¿En qué ha trabajado Víctor Hugo Borja Aburto?

Víctor Hugo Borga Aburto se inició como médico en el Centro Nacional de Medicina de Aviación.

se inició como médico en el Centro Nacional de Medicina de Aviación. Se desempeñó como profesor de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de México del Instituto Nacional de Salud Pública, donde también fue Director de Epidemiología y Bioestadística.

Se desenvolvió como investigador del Departamento de Farmacología y Toxicología del CINVESTAV-IPN.

Fue director fundador del Centro Nacional de Salud Ambiental, donde también tuvo a su cargo la Dirección de Análisis de Riesgos.

En 2001 se integró al IMSS, donde ha sido titular de dos coordinaciones normativas (de Salud en el Trabajo y de Vigilancia Epidemiológica) y de dos unidades normativas (de Salud Pública y de Atención Primaria a la Salud).

Es Miembro de la Academia Nacional de Medicina de México y del Consejo Nacional de Salud Pública.

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel III).

Ha escrito y publicado 96 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. Editó 2 libros y escribió 10 capítulos.

Fungió como Titular de la Unidad de Salud Pública.

En 2026 es nombrado titular de Cofepris

Sheinbaum nombra a Víctor Hugo Borja como nuevo titular de Cofepris (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Víctor Hugo Borja Aburto es titular de la Cofepris

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Víctor Hugo Borja Aburto es el nuevo titular de la Cofepris, en sustitución de Armida Zúñiga Estrada.

La decisión fue tomada por el secretario de Salud, David Kershenobich, de 83 años de edad.

“Fue una decisión que tomó el secretario de salud”, dijo la máxima mandataria, de 63 años de edad, quien recordó el gran peso que tiene la institución.

“Ahí se aprueba todo lo que tiene que ver con salud, nuevos medicamentos alimentos...”, dijo e incluso informó que dur

ante la administración del exPresidente Manuel López Obrador, la institución mejoró.

“Después el presidente López Obrador, cuando llegó Alejandro Svarch, a Cofrepris hicieron una revisión muy profunda de cómo estaba la corrupción, ahí, se mejoró muchísimo” Claudia Sheinbaum