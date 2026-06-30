La lluvia en la CDMX este 30 de junio de 2026 provocó afectaciones en las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), generando retrasos y cambios temporales en el uso de las pistas.

El AICM informó que, como medida preventiva, los aterrizajes y despegues se realizarían únicamente en la pista 05 izquierda/23 derecha, hasta que mejoraran las condiciones.

La jornada coincide con la llegada de turistas por el partido México vs Ecuador en el Estadio Azteca, aumentando la presión logística.

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Debido a la persistente lluvia en el perimetro del aeropuerto y a fin de minimizar riesgos a la seguridad, se llevan a cabo las operaciones solo en la pista 05 izquierda 23 derecha, estimando reanudar aterrizajes y despegues en ambas pistas en aproximadamente una… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) June 30, 2026

AICM modifica operaciones de pista por la lluvia en CDMX

En una jornada marcada por el partido del Mundial 2026 entre México vs Ecuador en el Estadio Ciudad de México, y con la llegada de miles de turistas nacionales y extranjeros a la capital, las condiciones meteorológicas obligaron al AICM a reforzar sus protocolos de seguridad.

El aeropuerto informó que, para minimizar riesgos durante las operaciones, los aterrizajes y despegues se realizarían únicamente en la pista 05 izquierda/23 derecha, mientras persistieran las condiciones adversas.

La medida fue anunciada como temporal y el AICM indicó que estimaba reanudar las operaciones en ambas pistas aproximadamente una hora después, una vez que mejoraran las condiciones climáticas.

El aviso fue publicado a las 08:43 horas, tiempo del centro de México, aunque aún se espera lluvia en la capital del país.

Pronóstico: continuarán las lluvias en la CDMX este 30 de junio

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante el resto de este martes continuarán las condiciones para lluvias en la Ciudad de México y el Valle de México.

Durante la mañana se prevé cielo nublado, ambiente fresco a templado y frío en zonas altas, además de bancos de niebla en distintas regiones.

Por la tarde se espera un ambiente cálido, con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el norte y oeste del Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

El pronóstico también indica temperaturas mínimas de 12 a 14 °C y máximas de 23 a 25 °C, además de viento de dirección variable de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h.