Usuarios de Facebook reportan fallas en la aplicación este viernes 14 de agosto; la plataforma también tendría problemas de conexión.

De acuerdo con Downdetector, Facebook presenta fallas en su app en los siguientes estados:

CDMX

Monterrey

San Luis Potosí

Guadalajara

Querétaro

Xalapa, Veracruz

Oaxaca

Tabasco

Chiapas

Reportan fallas en Facebook este viernes 14 de agosto

Usuarios de Facebook reportan fallas desde el medio día del viernes 14 de agosto, quienes mencionan que la aplicación no responde y algunos tienen problemas al cargar el feed.

Según estadísticas de Downdetector, la falla principal de Facebook está en la aplicación, mientras que otros usuarios mencionan que tienen problemas de conectividad.

Facebook (RITCHIE B. TONGO / EFE)

Otras de las quejas se basan en que el feed de Facebook no carga adecuadamente o no les permite dar likes a las publicaciones.

Facebook también presentaría problemas en su aplicación de mensajería Messenger, mientras que no hay reportes de que la página web esté presentando intermitencias.

Hasta el momento, Facebook no ha mencionado el motivo de las fallas y aparentemente la falla no es global.

Facebook e Instagram presentaron fallas durante la segunda semana de agosto

Durante la segunda semana de agosto se han reportado ciertas intermitencias en Facebook e Instagram, aplicaciones que pertenecen a Meta.

Usuarios de todo el mundo han manifestado sus quejas en redes sociales como X, donde mencionan que Facebook no los deja acceder a sus cuentas o les solicitan que actualicen la aplicación.

Ícono app de Instagram (Brett Jordan / Unsplash)

El 12 de agosto trascendió que Facebook comenzó a fallar en Canadá y Estados Unidos, ya que no les permitía iniciar sesión o cargar el sitio web, así como la aplicación.

Mientras que usuarios de México y otros países de Latinoamérica mencionan que tenían problemas al cargar el feed de Instagram o no les permitiría cargar sus fotos.