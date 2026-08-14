Telmex volvió a presentar fallas en su servicio de internet este viernes 14 de agosto de 2026, según reportes de usuarios en plataformas como Downdetector.

WiFi 53%

Internet de banda ancha 36%

Internet inalámbrico fijo 11%

Los problemas comenzaron desde la tarde del jueves 13 de agosto y se intensificaron en las últimas horas del viernes, afectando principalmente la conexión WiFi, el internet de banda ancha y el internet inalámbrico fijo.

Aunque los reportes se multiplican en redes sociales, hasta el momento Telmex no ha emitido un comunicado oficial sobre la causa de las fallas.

Telmex presenta fallas en su servicio de Internet y WiFi (Downdetector)

Los reportes se realizaron desde Guadalajara, San Luis Potosí, Zacatecas, Mazatlán, Querétaro, Xalapa y Ciudad de México.

El pico más alto se registró a las 11:43 horas; se acumularon 243 quejas.

Telmex guarda silencio ante fallas de su servicio de internet

Hasta el momento, se desconoce la causa detrás de las fallas del servicio Infinitum de Telmex. La empresa mexicana de telecomunicaciones no se ha pronunciado.

Esta es la segunda caída masiva del servicio en lo que va del mes de agosto. Las primeras fallas fueron reportadas el pasado 10 de agosto; sin embargo, algunos usuarios aseguran estar experimentando problemas desde ese día.

En tanto que se han reportado al menos 5 caídas masivas del servicio de Internet y el servicio de telefonía en lo que va de este 2026:

2 de enero: Intermitencias en el servicio provocadas tras un sismo de magnitud 6.5 que tuvo lugar en Guerrero

29 de enero: Caída masiva reportada principalmente en la zona centro y sureste del país

22 de junio: Falla general simultánea que dejó a miles sin datos ni telefonía

27 de julio: Afectaciones severas de conexión WiFi e intermitencias en la Ciudad de México

¿Qué puedes hacer si tu servicio de internet Telmex presenta fallas?

Si tu servicio Infinitum Telmex presenta fallas e intermitencias, te recomendamos hacer lo siguiente: