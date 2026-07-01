El gobierno capitalino activó para la tarde de hoy miércoles 1 de julio, la alerta amarilla por lluvias en CDMX en diez alcaldías.

De acuerdo con los pronósticos, se esperan tormentas eléctricas y granizo en:

Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuauhtémoc Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Tláhuac Venustiano Carranza Xochimilco

Alerta amarilla por lluvias en CDMX para hoy miércoles 1 de julio (SGIRPC)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil (SGIRPC) advirtió que la alerta amarilla aplica desde las 16:00 horas y hasta las 23:00 de hoy miércoles 1 de julio.

Derivado de las tormentas eléctricas y posible granizo, se suspendió el servicio de la Línea 1 del Cablebús; además, líneas del Metro CDMX activaron marcha lenta.

Activan alerta amarilla por lluvias en CDMX para este miércoles 1 de julio

En punto de las 16:09 horas, la SGIRPC y el gobierno capitalino activaron la alerta amarilla en diez alcaldías, pero con probabilidad de que las lluvias intensas en CDMX se generalicen.

A la espera de lluvia entre 15 y 29 mm, caída de granizo o tormentas eléctricas, el gobierno capitalino llama a prevenir y evitar los encharcamientos y corrientes de agua en CDMX.

Además de atender los anuncios de Protección Civil o las autoridades, que también activaron alerta amarilla por fuertes vientos de 50 a 59 km/h en ocho alcaldías:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

Dichas alertas también señalan la probabilidad de caída de ramas, árboles o anuncios publicitarios, por lo que también previenen el uso de cubrebocas y no subir a cornisas o azoteas.

Alerta amarilla por vientos en CDMX para la tarde de este miércoles 1 de julio (SGIRPC)

Nota en desarrollo, en breve más información...