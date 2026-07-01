El gobierno capitalino activó para la tarde de hoy miércoles 1 de julio, la alerta amarilla por lluvias en CDMX en diez alcaldías.

De acuerdo con los pronósticos, se esperan tormentas eléctricas y granizo en:

  1. Azcapotzalco
  2. Benito Juárez
  3. Coyoacán
  4. Cuauhtémoc
  5. Gustavo A. Madero
  6. Iztacalco
  7. Iztapalapa
  8. Tláhuac
  9. Venustiano Carranza
  10. Xochimilco
Alerta amarilla en CDMX
Alerta amarilla por lluvias en CDMX para hoy miércoles 1 de julio (SGIRPC)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil (SGIRPC) advirtió que la alerta amarilla aplica desde las 16:00 horas y hasta las 23:00 de hoy miércoles 1 de julio.

Derivado de las tormentas eléctricas y posible granizo, se suspendió el servicio de la Línea 1 del Cablebús; además, líneas del Metro CDMX activaron marcha lenta.

Activan alerta amarilla por lluvias en CDMX para este miércoles 1 de julio

En punto de las 16:09 horas, la SGIRPC y el gobierno capitalino activaron la alerta amarilla en diez alcaldías, pero con probabilidad de que las lluvias intensas en CDMX se generalicen.

A la espera de lluvia entre 15 y 29 mm, caída de granizo o tormentas eléctricas, el gobierno capitalino llama a prevenir y evitar los encharcamientos y corrientes de agua en CDMX.

Además de atender los anuncios de Protección Civil o las autoridades, que también activaron alerta amarilla por fuertes vientos de 50 a 59 km/h en ocho alcaldías:

  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Miguel Hidalgo
  • Venustiano Carranza

Dichas alertas también señalan la probabilidad de caída de ramas, árboles o anuncios publicitarios, por lo que también previenen el uso de cubrebocas y no subir a cornisas o azoteas.

Alerta amarilla por vientos en CDMX
Alerta amarilla por vientos en CDMX para la tarde de este miércoles 1 de julio (SGIRPC)

Nota en desarrollo, en breve más información...