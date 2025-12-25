El nombre de Brian Roberts, el reconocido CEO de Comcast, ha tomado fuerza en las últimas horas por aparecer en la lista de los 10 líderes más poderosos del entretenimiento en el mundo por la revista Variety.

El reconocimiento a Brian Roberts resulta aún más impresionante al tomar en cuenta que en la lista de Variety también aparecen personalidades de poderosas industrias como Universal, Disney, Netflix, entre otros.

¿Quién es Brian Roberts?

Brian L. Roberts es un empresario, ejecutivo empresarial y multimillonario nacido en Estados Unidos, que actualmente se desempeña como CEO de Comcast Corporation, empresa multinacional de telecomunicaciones.

Brian Roberts (Especial)

Criado en una familia judía en Filadelfia, Pensilvania, es hijo de Ralph J. Roberts, fundador de Comcast Corporation, y Suzanne Fleisher, actriz y dramaturga de familia acaudalada.

Bajo su liderazgo, Comcast pasó de ser una empresa de cable a un gigante global de medios, con la adquisición de:

AT&T Broadband

NBCUniversal

Sky, en Europa

Gracias a su manejo empresarial, Brian Roberts ha sido clave en la expansión de Comcast en internet, televisión, cine y streaming.

¿Cuántos años tiene Brian Roberts?

Debido a que Brian Roberts nació el 28 de junio de 1959, el CEO de Comcast Corporation tiene 66 años.

¿Cuál es el signo zodiacal de Brian Roberts?

El signo zodiacal de Brian L. Roberts, CEO y presidente de Comcast, es Cáncer porque nació a finales de junio.

¿Quién es la esposa de Brian Roberts?

Brian L. Roberts está casado con Aileen Kennedy Roberts.

¿Quiénes son los hijos de Brian Roberts?

Junto a su esposa Aileen Kennedy Roberts, el CEO Brian Roberts tiene tres hijos:

Sarah

Amanda

Tucker

¿Qué estudió Brian Roberts?

Brian L. Roberts estudió en la Universidad de Pennsylvania, donde obtuvo una licenciatura en ciencias (Bachelor of Science) en 1981.

¿En qué ha trabajado Brian Roberts?

Brian Roberts comenzó a trabajar en Comcast una vez que se graduó en Wharton en 1981, como responsable de marketing de sistemas de cable.

Bajo esa misma compañía, ocupó los siguientes cargos:

En 1987, fue promovido a vicepresidente ejecutivo

En 1990, con 31 años, fue nombrado presidente de Comcast

En 2002, se convirtió en CEO de Comcast

En 2004, asumió el cargo de presidente del consejo de administración

De igual manera, Brian Roberts fue copresidente fundador de Philadelphia 2000, el comité anfitrión no partidista de la Convención Nacional Republicana de 2000.

Brian Roberts (Especial)

Brian Roberts aparece en la lista de 10 líderes más poderosos del entretenimiento de Variety

Como cada año, la revista Variety publicó una lista de los 10 líderes más poderosos del entretenimiento en el mundo, destacando el nombramiento de Brian Roberts, CEO de Comcast Corporation.

Estos son los 10 líderes más poderosos de la industria del entretenimiento de Variety:

Ted Sarandos, Co-CEO de Netflix Donna Langley, Chairman de NBCUniversal Entertainment David Ellison, Chairman y CEO de Paramount Skydance Neal Mohan, CEO de YouTube Dana Walden, Co-Chairman de Disney Entertainment Bob Iger, CEO de Disney Brian Roberts, Chairman y CEO de Comcast Corp. Lucian Grainge, Chairman y CEO de Universal de Music Group David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery Eddy Cue, Senior VP Services de Apple