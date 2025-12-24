Bob Iger, el CEO de Disney, es una de las personalidades más reconocidas dentro del mundo del entretenimiento, debido al gran mandato que ha tenido dentro de la empresa de entretenimiento.

Si bien Bob Iger dejó de ser el CEO de Disney durante unos años, regresó para una segunda etapa, luego de que la marca viera caer su impacto a inicios de la década del 2020.

¿Quién es Bob Iger?

Robert Allen Iger, mejor conocido como Bob Iger, es un ejecutivo estadounidense de los medios de comunicación, quien se ha desempeñado como CEO de Disney en dos etapas diferentes.

Bob Iger (VALERIE MACON / AFP)

¿Qué edad tiene Bob Iger?

Bob Iger nació el 10 de febrero de 1951, actualmente tiene 74 años de edad.

¿Quién es la esposa de Bob Iger?

Bob Iger ha tenido dos esposas; la primera fue Kathleen Susan, de la que se divorció en la década de los 90’s.

Actualmente está casado con Willow Bay desde 1995.

Bob Iger (AP/Jordan Strauss)

¿Qué signo zodiacal es Bob Iger?

Al haber nacido el 10 de febrero, Bob Iger es del signo de Acuario.

¿Cuántos hijos tiene Bob Iger?

Bob Iger tiene 4 hijos, cuyas identidades son desconocidas; asimismo no se sabe si son de su primer o segundo matrimonio.

Bob Iger; CEO de Disney (REUTERS/Henry Nicholls)

¿Qué estudió Bob Iger?

Bob Iger estudió Ciencias en Televisión y Radio en la escuela de comunicación del Ithaca College.

¿En qué ha trabajado Bob Iger?

Bob Iger ha estado envuelto en la industria del entretenimiento desde la década de los 70’s; curiosamente siempre ha trabajado en divisiones relacionadas a Disney.

Comenzó en 1974 en la ABC, haciendo trabajos menores en los sets de televisión; para 1988, fue el encargado de dirigir la cobertura de los Juegos de Invierno en Calgary, siendo ascendido a jefe del canal en 1989.

Se mantuvo en ABC en distintos puestos hasta 1995, cuando entró a Disney, tras la adquisición del canal por parte del estudio de cine

Estuvo como CEO de ABC hasta 1999, cuando fue nombrado presidente de Walt Disney International, y un año después se convirtió en COO, segundo al mando detrás de Michael Eisner.

En 2005, tras desacuerdos con Michael Eisner por parte de los inversionistas, Bob Iger fue nombrado nuevo CEO de Disney; cargo que mantuvo hasta 2021, cuando fue sucedido por Bob Chapek.

Sin embargo, tan solo un año después, Bob Iger retomó su papel como CEO de Disney, tras una serie de malas decisiones por parte de Bob Chapek que hicieron caer el valor de la marca.

Bob Iger es una de las 10 personas más poderosas de la industria del entretenimiento

Debido a su larga trayectoria y carrera llena de logros en su mayoría, Bob Iger ha sido nombrado como una de las 10 personas más poderosas de la industria del entretenimiento por parte de Variety.

La revista destaca los éxitos de Bob Iger, como adquisiciones de gran impacto, tal es el caso de Pixar, Marvel, Lucasfilm, Fox y recientemente Hulu.

Además que en 2025 ayudó a posicionar a Disney+ como uno de los servicios de streaming más importantes, solo detrás de Netflix y poco a poco ha recuperado el impacto de las franquicias de la compañía.

Al grado que en este año, Disney es la única compañía de entretenimiento que logró una taquilla general de 6 mil millones de dólares sumando lo hecho por todos sus estrenos.