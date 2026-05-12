Hasta el momento, a raíz del brote en el crucero MV Hondius, se han registrado casos de hantavirus en:

  • Estados Unidos
  • Alemania
  • Suiza
  • Francia
  • Reino Unido
  • Países Bajos

Por lo que la Secretaría de Salud emitió un aviso epidemiológico por hantavirus a los tres niveles de unidades clínicas del país:

  • Primer nivel: Aquellos que constituyen unidades medicas familiares
  • Segundo nivel: Pacientes que requieren ingresar a hospitales regionales de acuerdo al diagnóstico.
  • Tercer nivel: Institutos u hospitales de cardiología o neurología, así como de enfermedades poco conocidas.

A quienes les pide estar atentos a casos relacionados con la enfermedad viral que puede ser mortal y es transmitida a los humanos por roedores silvestres.

Brote del que fue notificado el pasado 2 de mayo, día en que pasajeros y tripulación de un crucero internacional que navegaba en el Océano Atlántico Sur presentaban síndrome respiratorio agudo grave.

Secretaría de Salud emite aviso epidemiológico por casos de hantavirus

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), junto al Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica y la Organización Mundial de la Salud (OMS), explican cómo se contagia este virus:

Transmisión zoonótica:

  • Exposición a materiales contaminados con secreciones de roedores: orinas, heces o saliva
  • Inhalación de aerosolesContacto con superficies con excretas
  • Mordeduras o arañazos de roedores

Transmisión de persona a persona:

  • Contacto físico estrecho o prolongado
  • Permanencia prolongada en espacios cerrados o confinados
  • Exposición a secreciones respiratorias
  • Exposición a saliva
  • Contacto con fluidos corporalesCompartir utensilios
  • Contacto de cama contaminada
  • Contacto íntimo

Síntomas

Como guía a las unidades de salud, la Secretaría de Salud advierte que los ciudadanos del continente americano suelen presentar el Síndrome pulmonar por hantavirus (SPH).

Se llega a este diagnóstico por una insuficiencia respiratoria aguda de rápida progresión, sus síntomas son:

  • Fiebre
  • Fatiga
  • Cefalea- taquipnea
  • Opresión torácica e hipoxemia

Si presentas estos síntomas es importante no automedicarse. Se recomienda acudir a unidades de salud en México.

