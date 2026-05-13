Edgar Chumacero, funcionario de la Secretaría del Bienestar en Puebla, respondió a los rumores de infidelidad tras viralizarse video con Natalia Suárez, quien todavía no se pronuncia.

“Lamento que un momento privado haya sido utilizado para generar señalamientos, especulaciones y ataques que afectan no sólo mi nombre”. Edgar Chumacero, coordinador general de la Secretaría del Bienestar Puebla

Fue mediante redes sociales que Edgar Chumacero compartió un comunicado con la aclaración de algunos puntos, como el que no estaba casado con Sury Sosa.

Agregó que no existe ninguna circunstancia que vulnere la ley, ya que se señaló una relación de subordinación con Natalia Suárez, ya que ambos son funcionarios de Puebla.

Edgar Chumacero responde a rumores de infidelidad tras viralizarse video

En el comunicado, Edgar Chumacero explica que Natalia Suárez no intervino en su relación con Sury Sosa, por lo que rechaza los rumores de infidelidad señalados tras un video.

Edgar Chumacero responde a rumores de infidelidad tras video (Edgar Chumacero)

En este tenor, Edgar Chumacero lamentó que el momento privado que compartía con Natalia Suárez fuera utilizado para generar rumores y ataques contra su persona y terceros.

Edgar Chumacero explicó a su vez que terminó con Sury Sosa el pasado mes de noviembre, sin que Natalia Suárez influyera en la ruptura, aunque no dio más detalles.

Por lo cual, hizo un llamado a no promover juicio públicos que estarían basados en rumores o interpretaciones parciales, así como contenidos sacados de contexto.

Y pidió respeto a su vida privada y a Natalia Suárez, con quien no aclaró su relación, más allá de que no existe subordinación o superioridad jerárquica.

El funcionario también resaltó su solicitud de que no se promueva un linchamiento mediático en su contra o hacia la delagada.

Edgar Chumacero reitera relación cordial con su expareja tras ruptura

Edgar Chumacero hizo hincapié en la relación de respeto que mantiene con Sury Sosa , con quien aclara, no se casó, pero si fueron varios años juntos.

Por lo cual, no hará pública dicha etapa con Sury Sosa, en la cual se habría equivocado en algunas cuestiones personales como ocurre en las relaciones.

Pese a los señalamientos de Sury Sosa el pasado lunes 11 de mayo tras viralizarse el video, la expareja de Edgar Chumacero sólo respondió retuiteando el comunicado.