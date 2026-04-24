Roberto Capuano Tripp, es el responsable del proyecto Olinia, quién asegura que la fabricación de autos eléctricos continua en México.

El funcionario realizó una breve aclaración en redes sociales para mencioner que el proyecto de autos eléctricos Olinia sigue vigente.

De acuerdo con el responsable del proyecto de autos Olinia, presentarán el primer prototipo en el mes de junio.

Esta aclaración la hizo en medio de supuestos reportes del incremento del costo inicial de los autos Olinia que superaría los 90 mil pesos como se había planteado, hecho que descartó.

A continuación te presentamos todos los datos que conocemos del funcionario y responsable del proyecto de autos Olinia como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposa?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es Roberto Capuano?

Roberto Samuel Capuano Tripp, es el responsable del proyecto de autos Olinia, los primeros automóviles eléctricos de fabricación mexicana y que son impulsados por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El funcionario se presento en la conferencia mañanera del pueblo del 6 de enero de 2025 para hablar sobre el proyecto de los autos Olinia que lanzaría la actual administración para mejorar la movilidad, además de reducir contaminantes.

Ante unos supuestos reportes de cambios en el precio de los automóviles eléctricos es que el funcionario decidió aclarar el tema.

¿Qué edad tiene Roberto Capuano?

De acuerdo con una entrevista que dio el funcionario para Milenio, reveló datos como su fecha de nacimiento por lo que se sabe que es el 9 de noviembre de 1983.

Por lo que este 2026, el funcionario cumplirá 43 años de edad.

¿Quién es su esposa de Roberto Capuano?

De la vida privada y sentimental de Roberto Capuano se sabe que sí está casado pero no se conoce la identidad de su esposa.

¿Qué signo zodiacal es Roberto Capuano?

Al tener como fecha de nacimiento el 9 de noviembre, Roberto Capuano es del signo zodiacal de Escorpio, según lo marca el calendario astrológico.

¿Cuántos hijos tiene Roberto Capuano?

En la misma entrevista que tuvo el responsable del proyecto de autos Olinia reveló que tenía dos hijos, sin embargo tampoco hay detalles de sus identidades.

¿Qué estudió Roberto Capuano?

El perfil académico de Roberto Capuano mezcla sus conocimientos en ingeniería y negocios, debido a que cuenta con estudios de:

Ingeniería Civil y Ambiental por la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey, Estados Unidos

Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la London Business School, en el Reino Unido

¿En qué ha trabajado Roberto Capuano?

Hasta ahora de lo que se sabe de la vida profesional de Roberto Capuano es que cuenta con una carrera destacada en movilidad sustentable y energía limpia, además de conocer a la presidenta Sheinbaum.

Entre sus cargos destacan: