El escenario de 2023 se podría repetir, pues el Sindicato de actores de Hollywood (SAG-AFTRA) estaría planeando una huelga en caso de que la compra de Warner Bros. por parte de Netflix avance.

Dentro de SAG-AFTRA hay temores de que la adquisición de Warner Bros. de parte de Netflix presente un inconveniente para los actores, afectando sus condiciones laborales.

Netflix (Unsplash)

SAG-AFTRA discute una huelga en Hollywood ante compra de Warner Bros. por Netflix

De acuerdo con New York Post, dentro del SAG-AFTRA ya hay discusiones sobre una huelga debido a la compra de Warner Bros por Netflix.

Al momento no hay nada oficial, solo pequeñas discusiones acerca de la compra de Warner Bros. por Netflix, aunque estos mismos comentarios son en tono bastante serios, construyéndose incluso una mini “sala de guerra”.

Pamela Greenwalt, vocera del SAG-AFTRA, señala que no hay una posición oficial, aunque todo el tema se está analizando con mucho cuidado para velar por los intereses de los actores y actrices de Hollywood.

No hay una fecha ni votación para la posible huelga pero, si las cosas siguen avanzando como hasta ahora, no se descarta que esta podría suceder en los primeros meses de 2026.

Warner Bros. (Unsplash)

¿Por qué Hollywood amenaza con una huelga tras compra de Warner Bros. por Netflix?

Luego del anuncio de la compra de Warner Bros. por Netflix, el sindicato de actores de Hollywood externó sus dudas al respecto, señalando que este movimiento podría no ser benéfico para los interpretes.

La posible huelga de Hollywood del SAG-AFTRA se debería a la posibilidad de que la compra de Warner Bros. por Netflix impacte en cosas como menos competencia, menos empleos y salarios más bajos.

Además de que para muchos esta adquisición luce como un monopolio, ya que en caso de aprobarse, Netflix dominaría el 35% del mercado, teniendo una predominancia en el mundo del entretenimiento global.

El principal problema para ciertos interpretes, es que esta compra podría afectar directamente el pago de regalías, que fue bastante peleado en 2023; aunque dentro de Netflix aseguran que eso no sucederá.