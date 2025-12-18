Siendo ya el virtual ganador de la compra de Warner Bros., Netflix lanzó un nuevo comunicado señalando que aunque sea dueño del estudio, no habrá una fusión como tal.

Netflix y Warner Bros. seguirán operando de manera independiente como lo han hecho hasta este momento.

Warner Bros logo (@warnerbros / Twitter)

Netflix y Warner Bros. serán empresas separadas

En su comunicado, Netflix que junto a Warner Bros., serán negocios complementarios, funcionando de manera independiente, manteniendo los mismos equipos.

Es decir, Netflix no se meterá en los asuntos de Warner Bros. quien podrá seguir trabajando como lo ha hecho en sus más de 100 años de historia.

Además mencionar que se mantendrán los equipos da a entender que no habrá una ola de despidos como se temía en un inicio.

Ya que al haber este tipo de compras de grandes empresas, por lo general se despide a una gran cantidad de personal, en parte porque hay puestos duplicados.

Algo que no se menciona es si sigue la idea de que Warner Bros. también se separe en dos entidades, una dedicada a la producción de cine y televisión, y la otra de los canales de televisión.

De igual manera no se habló de los estudios de videojuegos que componen Warner Bros. Games.

Netflix (Unsplash)

Hay cierta desconfianza a pesar de las palabras de Netflix sobre Warner Bros.

Si bien el comunicado de Netflix busca dar tranquilidad sobre el cómo operaran como dueños de Warner Bros., se mantiene un sentimiento de desconfianza.

Pues anteriores compras grandes han demostrado que pocas veces se cumplen las promesas iniciales de las empresas.

Tanto usuarios como gente en general, ponen de ejemplo lo sucedido con Activision y Xbox, cuya fusión provocó una ola de despidos y aumento en precios.

Esto a pesar de que Xbox mencionó que no sucedería nada de lo anteriormente mencionado, asegurando un gran futuro para la compañía y sus franquicias.

Analistas consideran que los cambios en Warner Bros. se verán con el paso del tiempo, siendo graduales y respondiendo a las necesidades del mercado.