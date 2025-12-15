Netflix reafirmó su apoyo a los estrenos en salas de cine de Warner Bros.

Ted Sarandos y Greg Peters han reafirmado su postura de apoyo a los estrenos de Warner Bros. en salas de cine.

Mediante un memorando dirigido a su personal, los directores ejecutivos de Netflix respondieron a varias inquietudes sobre la compra de Warner Bros.

Ted Sarandos, CEO de Netflix (Nina Prommer / ZUMA Press Wire via Reuters Conn)

Netflix reconoció la relevancia de los estrenos en cine de Warner Bros. y aseguró que ese modelo de negocio seguirá:

“Estamos totalmente comprometidos con el estreno de las películas de Warner Bros. en cines, tal como lo hacen hoy. El cine es una parte importante de su negocio y su legado, y no queremos cambiar lo que hace a Warner Bros. tan valioso. Si este acuerdo se hubiera cerrado hace dos años, éxitos como Minecraft y Superman se habrían estrenado en la gran pantalla como lo hicieron, y así es como planeamos mantenerlo. No hemos priorizado el cine en el pasado porque ese no era nuestro negocio en Netflix. Cuando se cierre este acuerdo, seguiremos en ese negocio." Ted Sarandos y Greg Peters, directores ejecutivos de Netflix

Con su memorando, Ted Sarandos y Greg Peters buscan calmar el mercado y a los usuarios quienes dudan de que la adquisición de Netflix sea lo mejor para la industria.

Compra de Warner Bros. es una “victoria para al industria del entretenimiento”, dice Netflix

La compra de Warner Bros. fue defendida por Netflix, que asegura se trata de una “victoria para al industria del entretenimiento”.

Ante el argumento que muchos esgrimen sobre el fin de Hollywood por la adquisición de Warner, Netflix fue claro en su postura:

“Es algo que llevamos escuchando mucho tiempo, incluso cuando iniciamos el negocio del streaming. Nuestra postura, entonces y ahora, es la misma: vemos esto como una victoria para la industria del entretenimiento, no como su fin. Este acuerdo se centra en el crecimiento: Warner Bros. aporta negocios y capacidades que no tenemos, así que no habrá solapamiento ni cierre de estudios. Estamos fortaleciendo uno de los estudios más emblemáticos de Hollywood, impulsando empleos y asegurando un futuro próspero para la producción de cine y televisión." Ted Sarandos y Greg Peters, directores ejecutivos de Netflix

Netflix compra Warner Bros. (charlesdeluvio / Unsplash)

Respecto a la oferta hostil de Paramount para ganar la adquisición de Warner, Netflix indicó que era algo “totalmente previsible”.

No obstante, los ejecutivos de Netflix subrayaron que de cualquier manera tienen un “acuerdo sólido” que es “excelente” para sus accionistas y los consumidores.

Por lo que Netflix está confiado en que los reguladores aprueben la compra de Warner Bros.

“Creemos en este acuerdo, en el valor que genera, y confiamos en que obtendremos las aprobaciones necesarias para hacerlo realidad. Los fundamentos son claros: este acuerdo favorece al consumidor, a la innovación, a los trabajadores, a los creadores y al crecimiento.” Ted Sarandos y Greg Peters, directores ejecutivos de Netflix