¿Quieres saber cuánto cuesta Tubi en 2026? Esta es la guía de precios en México.

Tubi es una gran opción para todos los que disfrutan de ver contenidos en streaming.

Estos son los precios en 2026 de Tubi en México

Para el 2026, la plataforma Tubi continúa siendo un servicio totalmente gratuito.

El modelo de negocio de Tubi es de video bajo demanda con publicidad (AVOD), por lo que lo único que debes hacer es instalarla en tu smart TV, celular (Android / iOS) o dispositivo de streaming.

Tubi

Una vez que tengas la app de Tubi puedes crear una cuenta para:

Establecer controles parentales

Revisar notificaciones

Continuar viendo contenido

Crear tu lista

Configurar subtítulos

En México, Tubi puede disfrutarse en estos dispositivos:

Amazon Fire TV/Stick

Android and Android TV

Hisense TV

iOS

Apple TV

LG TV

PS4

Roku

Samsung TV

En la web (tubitv.com)

En junio 2025 pasado se anunció la compra de Caliente TV por parte de Tubi, por lo que se espera se lance un plan de Video bajo demanda por suscripción (SVOD).

Sin embargo, no se han dado ha conocer más detalles sobre dicha opción.

Tubi (Ana Molina / SDPdeportes)

¿Qué contenidos puedo ver en Tubi en México?

La plataforma de streaming Tubi cuenta con diversos contenidos como:

Películas

Series

TV En Vivo

Tubi niños

Deportes

Para los fanáticos del fútbol, Tubi tiene partidos en Fox Deportes de la

Liga MX

Premier League y FA Cup

Liga de Campeones de Concacaf

Liga MX Femenil

Ligue 1 de Francia

Coppa Italia

Los usuarios de Tubi en México cuentan acceso al canal FOX Deportes durante ciertos días de juego.

Fuera de esos eventos programados, es posible que el canal no esté disponible.