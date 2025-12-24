Neal Mohan es un ejecutivo tecnológico estadounidense reconocido por su liderazgo estratégico en plataformas digitales, publicidad online y economía global de creadores.

Con formación en ingeniería y negocios, ha desarrollado gran parte de su carrera en Google y YouTube, impulsando innovación, monetización sostenible y crecimiento competitivo frente a plataformas emergentes.

¿Quién es Neal Mohan?

Neal Mohan es un ejecutivo tecnológico estadounidense y CEO de YouTube desde 2023, reconocido por su liderazgo en producto, publicidad digital y plataformas de contenido global.

¿Qué estudió Neal Mohan?

Neal Mohan estudió Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Stanford y posteriormente obtuvo un MBA en la Stanford Graduate School of Business.

¿En qué ha trabajado Neal Mohan?

Neal Mohan ha trabajado en Google y YouTube, donde lideró áreas clave como publicidad digital, producto y monetización. Antes fue ejecutivo en DoubleClick, empresa adquirida por Google.

Neal Mohan entre los 10 líderes más poderosos del mundo 2025

El ranking anual de Variety en 2025 resalta a las figuras más influyentes del entretenimiento global, liderado por altos ejecutivos de Netflix, NBCUniversal y Disney.

El informe evidencia que el poder se desplaza hacia ejecutivos del streaming y conglomerados mediáticos, priorizando estabilidad financiera y relegando talento creativo tradicional en las jerarquías actuales.

Estos son los 10 líderes más poderosos de la industria del entretenimiento de Variety: