Donna Langley es una destacada ejecutiva del entretenimiento global, reconocida por su liderazgo estratégico y su influencia en la evolución de los grandes estudios cinematográficos.

Como presidenta de NBCUniversal Studio Group, supervisa divisiones clave de cine y televisión, impulsando modelos corporativos que definen las actuales dinámicas de poder en Hollywood.

¿Quién es Donna Langley?

Dame Donna Langley-Shamshiri es una ejecutiva cinematográfica originaria de Londres, Inglaterra.

En 2023, Forbes la ubicó como la mujer número 57 más poderosa del mundo , reconocimiento que consolida su liderazgo global y su impacto estratégico en la industria.

Asimismo, The Hollywood Reporter la posiciona entre las ejecutivas más influyentes de Hollywood, destacándola como principal ejecutiva cinematográfica femenina en 2024 y en rankings de Time.

Donna Langley (Instagram | Donna Langley)

¿Cuántos años tiene Donna Langley?

Se sabe que Donna Langley nació en 1968; actualmente tiene 57 años de edad.

¿Quién es el esposo de Donna Langley?

La presidenta de Universal Pictures, Donna Langley, está casada con Ramin Shamshiri.

¿Qué signo zodiacal es Donna Langley?

Se desconoce la fecha de nacimiento exacta de Donna Langley.

Donna Langley (Donna Langley)

¿Quiénes son los hijos de Donna Langley?

Se sabe que Donna Langley es madre de dos hijos.

¿Qué estudió Donna Langley?

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Donna Langley estudió Historia del Arte en el Kent College.

¿En qué ha trabajado Donna Langley?

Su trayectoria en la industria del entretenimiento le ha permitido

Donna Langley entre los 10 líderes más poderosos del mundo 2025

El listado anual de Variety destaca en 2025 a las figuras con mayor influencia del entretenimiento global, encabezado por altos ejecutivos de Netflix, NBCUniversal y Disney.

La selección prioriza la gestión corporativa sobre el talento artístico y excluye a creativos tradicionales, relegando a productores antes dominantes como Kevin Feige.

El análisis refleja un desplazamiento del poder hacia ejecutivos estratégicos del streaming y conglomerados mediáticos, donde la estabilidad financiera define las jerarquías actuales del espectáculo mundial.

Estos son los10 líderes más poderosos de la industria del entretenimiento de Variety:

Ted Sarandos, Co-CEO de Netflix Donna Langley, Chairman de NBCUniversal Entertainment David Ellison, Chairman y CEO de Paramount Skydance Neal Mohan, CEO de YouTube Dana Walden, Co-Chairman de Disney Entertainment Bob Iger, CEO de Disney Brian Roberts, Chairman y CEO de Comcast Corp. Lucian Grainge, Chairman y CEO de Universal de Music Group David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery Eddy Cue, Senior VP Services de Apple