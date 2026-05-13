El LEGO Minas Tirith de El Señor de los Anillos llega para todos los amantes de la saga de Tolkien, siendo uno de los sets más completos de la franquicia.

Aunque por lo mismo, el LEGO Minas Tirith de El Señor de los Anillos es uno de los más caros en México. Aquí te daremos el precio y todos los detalles.

LEGO Minas Tirith de El Señor de los Anillos (LEGO)

Precio del LEGO Minas Tirith de El Señor de los Anillos

El LEGO Minas Tirith de El Señor de los Anillos tiene un precio en México de 14,999 pesos; como mencionamos, es uno de los más caros en este momento.

La razón del precio del LEGO Minas Tirith de El Señor de los Anillos, es que se trata de un set para mayores de 18 años, pues cuenta con 8278 piezas.

Lo que implica elementos muy pequeños y complejos en su armado, contando con unas dimensiones de más de 59 cm de alto, 62 cm de ancho y 37 cm de profundidad.

Por lo general este tipo de sets de armado complejo tienen precios elevados en todo el mundo, aunque en México se resiente un poco más por el tipo de cambio.

Hay que señalar que estos sets pocas veces se ponen en rebaja; lo mencionamos por si tu intención es esperar a que esté en oferta.

LEGO Minas Tirith de El Señor de los Anillos (LEGO)

Preventa del LEGO Minas Tirith de El Señor de los Anillos

Además del precio, se dio a conocer que la preventa en México del LEGO Minas Tirith de El Señor de los Anillos para miembros de LEGO Insiders será del 1 al 3 de junio.

Quienes sean parte de LEGO Insiders podrán comprar el LEGO Minas Tirith de El Señor de los Anillos a través de la tienda en línea en las fechas mencionadas.

El límite de unidades que se podrán comprar será de 3 sets, para asegurar las existencias en la venta general, la cual será el 4 de junio en México.

A partir de esa fecha podrás conseguir el set tanto en la tienda en línea, como en las tiendas físicas de la juguetera, además de los distribuidores autorizados de la marca.