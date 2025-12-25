Dana Walden, la copresidenta de Disney Entertainment, ha cobrado relevancia recientemente ante los rumores de la sucesión de Bob Iger tras su inminente retio.

Pues muchos posicionan a Dana Walden como la candidata más fuerte a ocupar el puesto de CEO de Disney.

¿Quién es Dana Walden?

Dana Michelle Walden es una ejecutiva de Estados Unidos que actualmente se desempeña como copresidenta de Disney Entertainment. Además es miembro del Consejo de Exportación del Presidente.

Dana Walden (Disney)

¿Qué edad tiene Dana Walden?

Dana Walden nació el 13 de octubre de 1964, actualmente tiene 61 años de edad.

¿Quién es el esposo de Dana Walden?

Dana Walden está casada con el empresario Matt Walden desde 1995.

¿Qué signo zodiacal es Dana Walden?

Al haber nacido el 13 de octubre, Dana Walden es del signo de Libra.

Dana Walden con Bob Iger (@danawalden)

¿Cuántos hijos tiene Dana Walden?

Dana Walden y Matt Walden tienen dos hijas, cuya identidad no es pública.

¿Qué estudió Dana Walden?

Dana Walden estudió en la Universidad del Sur de California (USC), donde obtuvo su licenciatura en comunicaciones.

¿En qué ha trabajado Dana Walden?

Dana Walden ha desarrollado toda su carrera dentro de Disney en distintas divisiones. Inició siendo parte de Fox, donde consiguió posicionarse como CEO del estudio.

Posteriormente fue la líder de Walt Disney Television, hasta 2022 cuando fue nombrada directora de Disney General Entertainment Content.

Fue en 2023, tras el regreso de Bob Iger a la empresa, que pasó a ser copresidenta de Disney Entertainment al lado del mencionado CEO.

Además forma parte de la junta directiva de Live Nation Entertainment y del Centro Oncológico Integral Jonsson de UCLA.

Dana Walden es una de las 10 personas más poderosas de la industria del entretenimiento

Por su trayectoria, Dana Walden fue reconocida por Variety como una de las 10 personas más poderosas de la industria del entretenimiento en 2025.

Dana Walden ha ayudado a Disney a posicionarse como una de las marcas más importantes a nivel de streaming, además de conseguir que ABC sea una de las plataformas de entretenimiento más importantes.

Asimismo durante su liderazgo en Fox, ayudó a que el estudio creciera y consiguiera una gran cantidad de premios y reconocimientos.

Es por ello que se le ve como la candidata más fuerte para ocupar el cargo de CEO de Disney, tras la partida de Bob Iger.