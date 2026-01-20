Netflix y Warner Bros. han acordado que su adquisición será completamente en efectivo, es decir que no será una mezcla entre acciones sino totalmente en efectivo.

“Nuestro acuerdo revisado, totalmente en efectivo, permitirá acelerar el proceso de votación de los accionistas y brindará mayor certeza financiera” Ted Sarandos, CEO de Netflix

Netflix modifica su oferta por Warner Bros: ofrece un pago completamente en efectivo

Se dio a conocer que el gigante del entretenimiento, Netflix, ha modificado su oferta por Warner Bros. Discovery a un pago íntegro en efectivo de 27.75 dólares por acción, es decir 488.45 pesos cada una, sin acciones.

Esta forma de pago en efectivo por parte de Netflix, es una forma de atraer más votos de accionistas de Warner Bros., empresa dirigida por David Zaslav y contrarrestar la propuesta de Paramount que continúa en 30 dólares por acción, es decir 528.06 pesos, la cual busca adquirir toda la compañía de WBD que está valorada en 108 mil 400 millones de dólares, es decir 1 mil millones 908 mil 054 millones 632 mil pesos.

Mientras tanto Netflix de Ted Sarandos, apunta solo a divisiones clave como streaming y cine, con un valor de 83 mil millones de dólares, es decir 1 mil millones 460 mil 964 millones 340 mil pesos.

Esta maniobra de Netflix, que también es dirigida por Greg Peters junto con Sarandos, acelera el proceso de aprobación por parte de los accionistas, lo cual permite una votación en abril.

Todo esto ocurre mientras que Paramount ha emprendido una campaña agresiva mediática para que los accionistas declinen la oferta del gigante del streaming y se convenzan de que su oferta es superior, pero Warner Bros. ha rechazado las ofertas de David Ellison.

Tras el anuncio de la compra de Warner Bros., las acciones de Netflix subieron un 0.9%, mientras que las de Paramount bajaron un 1.9%.

Finalmente, las acciones de Warner Bros. bajaron un 0,5% en las primeras operaciones tras el anuncio de venta y posterior acuerdo con Netflix.

Warner Bros. (Dado Ruvic / REUTERS)

Con información de Reuters.