La pelea por la compra de Warner Bros. se recrudece, ahora Netflix anunció un cambio en sus estrategia, pasando a comprar solo con efectivo.

La oferta original de Netflix era pagar una parte en efectivo y otra en acciones por Warner Bros.; pero tras los eventos recientes, han decidido hacer algunos ajustes.

Netflix (Unsplash)

Netflix pagará en efectivo por Warner Bros. para evitarse más problemas

De acuerdo con un reporte de Bloomberg, Netflix dejará de lado su oferta original por Warner Bros, que consistía en pagar 23.35 dólares por acción en efectivo y 4.50 dólares en nuevas acciones.

Ahora Netflix pagará 27.75 dólares por acción en efectivo a los inversionistas de Warner Bros., es decir, la totalidad del valor pactado por el estudio dueño de DC Comics.

Esto con el fin de acelerar el proceso de compra, calmando un poco el ambiente político y de competencia que ha rodeado a la adquisición del estudio de más de 100 años.

Hay que señalar que para hacer la oferta inicial, Netflix pidió prestamos a bancos para ofrecer una cantidad de dinero en efectivo sustentable.

Ahora habrá que ver si aún contarán con el respaldo de dichos prestamos o tendrán que hacer nuevos acuerdos con las instituciones bancarias.

Netflix Logo (Unsplash)

Polémica con las acciones de Netflix obligan a pagar en efectivo por Warner Bros.

Este cambio de Netflix parece obligado por la demanda de Paramount sobre la compra de Warner Bros., donde se menciona una polémica con las acciones de la plataforma de streaming.

En su demanda, Paramount alega que el trato entre Netflix y Warner Bros. es “ilegal”, pues el valor con el que se negoció la venta no es el mismo que se tiene en la actualidad.

Según el alegato, desde diciembre de 2025, cuando se hizo el acuerdo de compra, el valor de las acciones de Netflix se ha desplomado, así que la oferta sería engañosa.

Si Netflix paga todo en efectivo sortearía la demanda y posibles trabas futuras, pues ya no depende de su valor en el mercado para hacer la transacción.